به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بهارلو، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طرح بهسازی مجدد فضاهای آموزشی با هدف شناسایی و بازگرداندن فضاهای قابل استفاده به چرخه آموزش در مناطق ۲۱گانه آغاز شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، تیمهای تخصصی در مناطق تشکیل شده و با حضور میدانی در مدارس، فضاهایی که امکان استفاده مجدد بهعنوان محیط آموزشی دارند را شناسایی و بررسی میکنند.
بهارلو ادامه داد: برآورد اولیه نشان میدهد حدود ۲۴۷ فضای آموزشی در شهرستانهای استان تهران نیازمند تعمیر، بازسازی و آمادهسازی هستند و اقدامات لازم برای ساماندهی آنها در حال پیگیری است.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران همچنین از رشد دو پلهای استان در رتبهبندی سرانه فضای ورزشی درونمدرسهای خبر داد و گفت: اجرای پروژههای ورزشی در مدارس موجب افزایش سرانه فضای ورزشی دانشآموزان شده است.
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