به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دریچه منهول، با وجود ظاهر ساده و کماهمیتش، یکی از اجزای حیاتی زیرساختهای شهری است که نقش اتصال شبکهی زیرزمینی فاضلاب، آب و مخابرات را به سطح خیابان بر عهده دارد. این گزارش با اشاره به حوادث تکرارشوندهی سقوط عابران و آسیب خودروها در پی شکستن یا جابهجایی دریچههای فرسوده، ریشهی مشکل را در جنس و کیفیت دریچههای سنتی چدنی و بتنی بررسی میکند. بر اساس این مطلب، دریچههای فلزی سنتی با گذر زمان دچار خوردگی، زنگزدگی و ترکخوردگی میشوند و به دلیل ارزش اسقاطی، همواره در معرض سرقت قرار دارند؛ موضوعی که خالی ماندن گودال منهول و خطر سقوط را افزایش میدهد. این چالشها هزینهی سنگینی برای شهرداریها در نگهداری و تعویض دریچهها ایجاد کرده است.
چرا هر سال خبر سقوط عابران یا خودروها در چالههای منهول تکرار میشود؟
دریچه منهول یکی از تجهیزاتی است که کمتر به آن توجه میشود، اما هر سال با آغاز فصل بارندگی یا در پی چند ماه رفتوآمد سنگین وسایل نقلیه، خبرهایی از شکستن یا جابهجایی آن در معابر شهری منتشر میشود؛ اتفاقی که گاهی به آسیبدیدگی خودروها و گاهی به حوادثی جدیتر برای عابران پیاده منجر شده است. ریشهی بسیاری از این حوادث را باید در جنس و کیفیت دریچههای سنتی چدنی و بتنی جستوجو کرد؛ سازههایی که با گذر زمان، خوردگی، زنگزدگی و تردد خودروهای سنگین، مقاومت اولیهی خود را از دست میدهند.
در سالهای اخیر، صنعت ساختوساز شهری برای مقابله با این معضل به سراغ متریالهای جایگزین رفته و دریچههای پلیاتیلنی و کامپوزیت بهعنوان یکی از راهکارهای اصلی مطرح شدهاند. علاقهمندان میتوانند برای مشاهدهی مشخصات فنی، انواع کاربرد و قیمت این محصولات به صفحه دریچه منهول پلیاتیلن و کامپوزیت پلیمر روشان مراجعه کنند.
معضلی که فراتر از یک مشکل فنی است
دریچهی منهول تنها یک قطعهی فلزی روی سطح خیابان نیست؛ نقطهی اتصال شبکهی زیرزمینی فاضلاب، آب و مخابرات به سطح شهر است و وظیفه دارد در برابر بار ترافیکی، رطوبت، نشت گازهای فاضلابی و مواد خورنده مقاومت کند. کارشناسان شهری سالهاست بر این نکته تأکید دارند که فرسودگی این دریچهها، بهویژه در بافتهای قدیمی شهری، یکی از دلایل پنهان بسیاری از حوادث ترافیکی و آسیب به تأسیسات زیرزمینی است.
از سوی دیگر، دریچههای فلزی سنتی به دلیل ارزش اسقاطی، همواره در معرض سرقت قرار دارند؛ موضوعی که خالی ماندن گودال منهول و خطر سقوط را چند برابر میکند. بسیاری از شهرداریها هر ساله بخش قابلتوجهی از بودجهی نگهداری معابر را صرف تعویض دریچههای سرقتشده یا شکسته میکنند؛ هزینهای که در بلندمدت میتواند با انتخاب متریال مناسب بهطور چشمگیری کاهش یابد. این چالش، صنعت ساختوساز شهری را به سمت جایگزینهایی سوق داده که هم دوام بیشتری داشته باشند و هم از جذابیت اقتصادی برای سرقت خالی باشند.
مشکلات رایج دریچههای چدنی و بتنی
خوردگی و زنگزدگی: مواد شیمیایی موجود در فاضلاب و رطوبت خاک، بهمرور فلز را تخریب میکند.
ترکخوردگی و شکست: دریچههای بتنی در برابر ضربه و بار ترافیکی سنگین مقاومت محدودی دارند.
سرقت: ارزش اسقاطی فلز، انگیزهی سرقت دریچههای چدنی را بالا میبرد.
صدا و لرزش: عدم تطابق دقیق دریچه با قاب، هنگام عبور خودرو صدای آزاردهنده ایجاد میکند.
هزینهی بالای نصب و جابهجایی: وزن زیاد دریچههای فلزی و بتنی، نصب و تعمیر را زمانبر و پرهزینه میکند.
راهحلی که از دل صنعت پلیمر بیرون آمده است
در سالهای اخیر، دریچههای منهول ساختهشده از پلیاتیلن با چگالی بالا (HDPE) و کامپوزیت بهعنوان جایگزینی برای نمونههای چدنی و بتنی مطرح شدهاند. این دریچهها بر اساس استاندارد بینالمللی EN۱۲۴ طبقهبندی میشوند؛ استانداردی که مقاومت هر دریچه را متناسب با نوع کاربری و بار ترافیکی آن مشخص میکند:
کلاس A۱۵: مناطق با تردد کم مانند پیادهروها
کلاس B۱۲۵: پارکینگها و خیابانهای کمتردد
کلاس C۲۵۰: خیابانهای با تردد متوسط
کلاس D۴۰۰: مناسب برای خیابانهای اصلی و بزرگراهها
کلاس E۶۰۰: برای مناطق صنعتی با تردد وسایل نقلیه سنگین
کلاس F۹۰۰: مناسب برای مناطق با تردد فوقالعاده سنگین مانند بنادر و فرودگاهها
انتخاب کلاس مناسب، به نوع شبکه (فاضلاب، آب، برق یا مخابرات) و شرایط محیطی از جمله رطوبت، دمای محیط و نوع خاک بستگی دارد؛ موضوعی که معمولاً در مرحلهی طراحی پروژه توسط کارشناسان فنی بررسی میشود.
از جمله شرکتهای فعال در این حوزه، پلیمر روشان است که با تولید دریچههای منهول پلیاتیلنی و کامپوزیتی، ادعا میکند مشکلات رایج دریچههای سنتی را پوشش میدهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط این شرکت، ویژگیهای اصلی این محصولات عبارتاند از:
مقاومت شیمیایی بالا در برابر رطوبت و مواد خورندهی موجود در فاضلاب شهری و صنعتی
عدم ارزش اسقاطی، که عملاً انگیزهی سرقت این دریچهها را از بین میبرد
طبقهبندی بر اساس استاندارد EN۱۲۴ متناسب با نوع بار ترافیکی معابر
سبکتر بودن نسبت به نمونههای بتنی و چدنی، که نصب و تعویض را سادهتر و سریعتر میکند
عمر مفید طولانیتر در برابر خوردگی و فرسایش محیطی
کاهش صدا و لرزش هنگام عبور خودرو، به دلیل تطابق دقیقتر دریچه با قاب
مقاومت در برابر تغییرات دما، بدون ترکخوردگی در فصول سرد و گرم
کاربردهای دریچه منهول در پروژههای زیرساختی
دریچههای منهول پلیمری تنها به شبکهی فاضلاب محدود نمیشوند و در چند حوزهی زیرساختی کاربرد دارند:
شبکههای فاضلاب شهری و صنعتی: برای دسترسی به نقاط بازرسی و رفع انسداد لولهها
شبکههای آبرسانی: دسترسی به شیرآلات، فشارسنجها و تجهیزات کنترل فشار آب
مخابرات و برق: محافظت از کابلها و اتصالات زیرزمینی در برابر رطوبت و آسیب فیزیکی
زهکشی شهری: مدیریت آبهای سطحی در مناطق پرباران یا سیلخیز
توجه به این تنوع کاربرد، اهمیت انتخاب دریچهی مناسب با کلاس استاندارد درست را دوچندان میکند؛ چرا که استفاده از یک دریچه با کلاس نامناسب در معبری پرتردد، میتواند در کوتاهمدت منجر به آسیب مجدد و هزینههای تعمیر شود.
نگاهی به آیندهی زیرساختهای شهری
با توجه به فرسودگی بخش قابلتوجهی از شبکهی فاضلاب شهری کشور و افزایش هزینههای نگهداری، توجه به متریالهای جایگزین در پروژههای عمرانی شهرداریها و صنایع رو به افزایش است. کارشناسان معتقدند استفاده از دریچههای پلیمری در پروژههای نوسازی معابر، میتواند در بلندمدت هزینههای تعمیر و نگهداری را کاهش داده و از حوادث ناشی از شکستن یا سرقت دریچهها پیشگیری کند. همچنین سبک بودن این دریچهها، سرعت اجرای پروژههای عمرانی را افزایش میدهد و نیاز به تجهیزات سنگین برای جابهجایی را کاهش میدهد؛ موضوعی که بهویژه در معابر پرتردد و کمعرض شهری اهمیت زیادی دارد.
جمعبندی
دریچه منهول، با وجود ظاهر سادهاش، نقشی حیاتی در ایمنی معابر شهری و پایداری زیرساختهای زیرزمینی دارد. فرسودگی، خوردگی و سرقت دریچههای سنتی چدنی و بتنی، سالهاست به یکی از دغدغههای مدیریت شهری تبدیل شده و هزینههای نگهداری و حتی حوادث جانی را در پی داشته است. جایگزینی این دریچهها با نمونههای پلیاتیلنی و کامپوزیتی مطابق استاندارد EN۱۲۴، با از بین بردن انگیزهی سرقت و افزایش مقاومت در برابر خوردگی، میتواند راهکاری عملی برای کاهش این چالشها باشد. به نظر میرسد با گسترش آگاهی شهرداریها و پیمانکاران از این فناوری، سهم دریچه منهول پلیمری در پروژههای نوسازی شهری در سالهای آینده افزایش خواهد یافت.
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