اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح آبرسانی شهید شبان ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی در این زمینه با بیان اینکه پروژه آبرسانی شهید شبان ارومیه با اعتبار هزینه شده بیش از پنج هزار میلیارد ریال در ۲ فاز در دست اجراست،افزود: عملیات اجرایی فاز اول این طرح بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی و فاز دوم آن ۴۲ درصد پیشرفت دارد که در صورت اتمام کامل طرح ۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر از عواید آن بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به نزدیک بودن زمان بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه در هفته دولت، بر رعایت کامل الزامات و استانداردهای فنی، دقت در اجرای عملیات، حفظ کیفیت کار و تکمیل بخش‌های باقیمانده طبق برنامه زمان‌بندی تأکید کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید به این پروژه افزود: این پروژه از طرح‌های مهم آبرسانی استان است که با بهره‌برداری از فاز نخست آن، گام مؤثری در تامین آب شرب پایدار و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاهای تحت پوشش برداشته خواهد شد.

عملیات اجرایی پروژه شهید شبان از سال ۱۴۰۱ با هدف تأمین آب شرب پایدار برای افق جمعیتی حدود ۲۸ هزار نفر طراحی شده و اجرای بیش از ۶۰ کیلومتر خط انتقال و در مجموع بیش از ۱۴۰ کیلومتر شبکه توزیع آب در ۳۳ روستا، از مهم‌ترین بخش‌های این طرح به شمار می‌رود.

تاکنون بیش از ۹۱ درصد عملیات اجرایی فاز نخست پروژه به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود همزمان با هفته دولت، فاز اول آن به بهره‌برداری برسد تا بیش از ۱۰ روستای پرجمعیت این مجتمع از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند شوند.

برای اجرای این پروژه تاکنون حدود پنج هزار میلیارد ریال هزینه شده و تکمیل آن نیازمند تأمین حدود ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

با تأمین منابع مالی و تداوم همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند فاز دوم این طرح نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.