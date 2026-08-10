تاکنون اثری از عرضه برنج آمریکایی در بازار تهران مشاهده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق اصناف ایران، رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران درباره فروش برنج آمریکایی گفت: موضوع ورود برنج آمریکایی به کشور طی روزهای اخیر مورد پیگیری قرار گرفته است، اما تاکنون این محصول در بازار تهران مشاهده نشده است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها و اطلاعات دریافت‌شده از فعالان بازار، برنج‌های مذکور به صورت قاچاق و از مسیر عراق وارد کشور می‌شوند. با این حال، احتمال دارد این کالا در برخی مناطق مرزی وجود داشته باشد، اما تاکنون اثری از عرضه آن در بازار تهران مشاهده نشده است.

کنگری گفت: بر اساس اطلاعاتی که از فعالان بازار دریافت کرده‌ایم، برنج‌های موسوم به آمریکایی در سه مدل عرضه می‌شوند و قیمت‌های اعلام‌شده برای آنها از حدود کیلویی ۱۲۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۲۴۰ هزار تومان نیز می‌رسد.