بدهی یک میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان برنج

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در رادیو اقتصاد، با اشاره به وضعیت بازار برنج وارداتی کشور گفت: در حال حاضر از نظر موجودی و ذخایر برنج وارداتی کمبودی در بازار وجود ندارد، اما تداوم مشکلات ارزی و افزایش هزینههای واردات میتواند روند تأمین این کالای اساسی را در ماههای آینده با مخاطره مواجه کند.
مجیدرضا خاکی در گفتوگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: نیاز ماهانه کشور به برنج وارداتی به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن است و در برخی ماهها به دلیل افزایش تقاضا، این میزان به حدود ۲۰۰ هزار تن نیز میرسد.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف برنج در کشور حدود ۳۶ کیلوگرم برای هر نفر است، افزود: تولید داخلی در بهترین شرایط بین دو تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برآورد میشود و برای تأمین نیاز بازار، سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج باید از طریق واردات تأمین شود.
خاکی همچنین به وجود تقاضای ذائقهای برای برنج وارداتی در برخی مناطق کشور اشاره کرد و گفت: در برخی استانها حتی خانوارهایی که توان خرید برنج ایرانی را دارند، به دلیل سلیقه مصرفی، همچنان برنج وارداتی را ترجیح میدهند. افزایش نرخ ارز و هزینههای واردات
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران تغییر نرخ ارز واردات برنج را یکی از عوامل اصلی رشد قیمتها دانست و تصریح کرد: از آذرماه سال گذشته نرخ ارز واردات برنج از ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ مرکز مبادله تغییر کرده و اکنون به حدود ۱۴۷ هزار تومان رسیده است که افزایش قابل توجهی در هزینههای واردات ایجاد کرده است.
وی افزود: افزایش حقوق گمرکی، مالیات، هزینههای حملونقل بینالمللی و رشد نرخ سوخت نیز فشار مضاعفی بر قیمت تمامشده برنج وارداتی وارد کرده است.
مطالبات یک میلیارد یورویی واردکنندگان تعیین تکلیف شود
خاکی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت ارز واردات برنج گفت: ارز مربوط به بخشی از برنجهای وارد شده از بهمنماه ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده و این موضوع فشار سنگینی بر نقدینگی واردکنندگان وارد کرده است.
وی حجم مطالبات ارزی واردکنندگان برنج را حدود یک میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: دولت اصل این بدهی را پذیرفته، اما تاکنون برنامه زمانبندی مشخصی برای پرداخت آن ارائه نشده است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به برخی اصلاحات در فرآیند واردات گفت: خوشبختانه محدودیتهای ثبت سفارش تا حد زیادی کاهش یافته و واردکنندگان میتوانند پس از ورود کالا و دریافت قبض انبار نیز نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.
وی تأکید کرد: مشکل اصلی امروز واردات برنج نه ثبت سفارش، بلکه تأمین ارز و جلب اعتماد فروشندگان خارجی است؛ زیرا زمانی که مطالبات قبلی پرداخت نشده باشد، طرف خارجی نیز تمایل کمتری برای فروش محمولههای جدید خواهد داشت.
خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف سریع مطالبات ارزی واردکنندگان، روند تأمین برنج کشور بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود یا افزایش بیشتر قیمتها مواجه نشود.
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