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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

یک تجربه متفاوت برای جوانان هلال‌احمر؛ از مهارت امدادی تا اخلاق داوطلب

یک تجربه متفاوت برای جوانان هلال‌احمر؛ از مهارت امدادی تا اخلاق داوطلب

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از آغاز پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با محوریت خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و ترویج روحیه داوطلبی و خدمت بی‌منت در میان اعضای جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: «قدم به قدم در مسیر بهشت» فرصتی ارزشمند برای جوانان عضو سازمان است تا در کنار یکدیگر، مفهوم خدمت را به معنای واقعی تجربه کنند.

افشار افزود: در این طرح، اعضا با حضور داوطلبانه در عرصه خدمت‌رسانی، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برعهده می‌گیرند و تلاش می‌کنند با روحیه‌ای سرشار از محبت و ایثار، در مسیر خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) گام بردارند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت تقویت ابعاد تربیتی و اجتماعی فعالیت‌های داوطلبانه اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم اعضای جوان جمعیت در کنار مهارت‌های امدادی و عملیاتی، با فرهنگ خدمت، اخلاق داوطلبی و مسئولیت اجتماعی نیز بیش از پیش آشنا شوند.

وی نقش نوجوانان و جوانان را در استمرار فرهنگ خدمت‌رسانی مهم دانست و گفت: حضور نسل جوان در برنامه‌های خدمت‌رسانی، فرصتی برای انتقال تجربه و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، مشارکت‌جو و آماده خدمت به مردم است.

افشار ابراز امیدواری کرد پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» نیز همچون دوره‌های گذشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های ارزشمند و خاطرات ماندگار برای اعضای جمعیت هلال‌احمر باشد.

این طرح همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) اجرا می‌شود و فعالیت‌های آن تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6913153
محدثه رمضانعلی

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