به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلالاحمر، از برگزاری پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با محوریت خدمترسانی به زائران حضرت علیبنموسیالرضا(ع)، تقویت فرهنگ نوعدوستی و ترویج روحیه داوطلبی و خدمت بیمنت در میان اعضای جمعیت هلالاحمر برگزار میشود.
وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: «قدم به قدم در مسیر بهشت» فرصتی ارزشمند برای جوانان عضو سازمان است تا در کنار یکدیگر، مفهوم خدمت را به معنای واقعی تجربه کنند.
افشار افزود: در این طرح، اعضا با حضور داوطلبانه در عرصه خدمترسانی، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برعهده میگیرند و تلاش میکنند با روحیهای سرشار از محبت و ایثار، در مسیر خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) گام بردارند.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر با تأکید بر ضرورت تقویت ابعاد تربیتی و اجتماعی فعالیتهای داوطلبانه اظهار کرد: ما تلاش میکنیم اعضای جوان جمعیت در کنار مهارتهای امدادی و عملیاتی، با فرهنگ خدمت، اخلاق داوطلبی و مسئولیت اجتماعی نیز بیش از پیش آشنا شوند.
وی نقش نوجوانان و جوانان را در استمرار فرهنگ خدمترسانی مهم دانست و گفت: حضور نسل جوان در برنامههای خدمترسانی، فرصتی برای انتقال تجربه و تربیت نسلی مسئولیتپذیر، مشارکتجو و آماده خدمت به مردم است.
افشار ابراز امیدواری کرد پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» نیز همچون دورههای گذشته، زمینهساز شکلگیری تجربههای ارزشمند و خاطرات ماندگار برای اعضای جمعیت هلالاحمر باشد.
این طرح همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) اجرا میشود و فعالیتهای آن تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.
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