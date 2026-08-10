به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، از برگزاری پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» خبر داد و اظهار کرد: این طرح با محوریت خدمت‌رسانی به زائران حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و ترویج روحیه داوطلبی و خدمت بی‌منت در میان اعضای جمعیت هلال‌احمر برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح گفت: «قدم به قدم در مسیر بهشت» فرصتی ارزشمند برای جوانان عضو سازمان است تا در کنار یکدیگر، مفهوم خدمت را به معنای واقعی تجربه کنند.

افشار افزود: در این طرح، اعضا با حضور داوطلبانه در عرصه خدمت‌رسانی، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را برعهده می‌گیرند و تلاش می‌کنند با روحیه‌ای سرشار از محبت و ایثار، در مسیر خدمت به زائران حضرت امام رضا(ع) گام بردارند.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت تقویت ابعاد تربیتی و اجتماعی فعالیت‌های داوطلبانه اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم اعضای جوان جمعیت در کنار مهارت‌های امدادی و عملیاتی، با فرهنگ خدمت، اخلاق داوطلبی و مسئولیت اجتماعی نیز بیش از پیش آشنا شوند.

وی نقش نوجوانان و جوانان را در استمرار فرهنگ خدمت‌رسانی مهم دانست و گفت: حضور نسل جوان در برنامه‌های خدمت‌رسانی، فرصتی برای انتقال تجربه و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، مشارکت‌جو و آماده خدمت به مردم است.

افشار ابراز امیدواری کرد پنجمین دوره طرح ملی «قدم به قدم در مسیر بهشت» نیز همچون دوره‌های گذشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری تجربه‌های ارزشمند و خاطرات ماندگار برای اعضای جمعیت هلال‌احمر باشد.

این طرح همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) اجرا می‌شود و فعالیت‌های آن تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.