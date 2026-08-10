پیام تبریک آیت الله آملی لاریجانی به ذوالقدر

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی انتصاب محمدباقر ذوالقدر را به عنوان مشاور سیاسی رهبر معظم انقلاب، تبریک گفت.

در پیام آیت الله آملی لاریجانی آمده است:

جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر دام عزه

انتصاب شایسته جناب‌عالی را از سوی رهبر معظم انقلاب، به عنوان مشاور سیاسی معظم‌له تبریک عرض می‌نمایم.

بی‌گمان این اعتماد، پاسخی به سال‌ها مجاهدت خالصانه شما در سنگرهای حساس نظام، به‌ویژه دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیری شورای عالی امنیت ملی در مقطع خطیر جنگ تحمیلی سوم و تجربه ارزنده شما در سپاه و قوه قضاییه گواهی بر تعهد و توانمندی کم‌نظیر شماست.

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) در این مسئولیت جدید نیز مؤید و سربلند باشید.

صادق آملی لاریجانی