به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صمدی‌نیا، با اشاره به راه اندازی درمانگاه صحن حضرت زهرا(س) توسط کارکنان دانشگاه و بیمارستان بقیه الله(عج) در شهر نجف اشرف در ایام اربعین حسینی، از ارائه خدمات درمانی به ۲۵ هزار زائر طی دو هفته در این درمانگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی از بزرگ ترین افتخارات این مرکز آموزشی و درمانی است، گفت: بیمارستان بقیه الله(عج) با هدف همراهی با زائران اباعبدالله الحسین(ع) و پاسخگویی به نیازهای درمانی آنان در مسیر و مقصد زیارت، برای چندمین سال متوالی با همراهی و استقبال عتبه علویه و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، درمانگاهی مجهز را در شهر نجف اشرف راه اندازی کرد.

رئیس بیمارستان بقیه‌الله(عج) با اشاره به حجم بالای مراجعات در این ایام افزود: در طول دو هفته خدمت رسانی، مجموعاً ۲۵ هزار نفر به این درمانگاه مراجعه کرده و خدمات درمانی لازم را دریافت کردند؛ رقمی که نشان دهنده اهمیت حضور فعال کادر درمان در دل مواکب و مسیرهای زیارتی است.

وی به اشتیاق فراوان کارکنان این مرکز درمانی برای خدمت رسانی به زائران امام حسین(ع) اشاره کرد و گفت: در فرآیندهای درمانی این درمانگاه، ۴۸ پرستار و ۲۷ پزشک به نیابت از رهبر شهید انقلاب در دو گروه خادم سلامت سفر اربعین بودند و با حضور مستمر خود، بخشی از دغدغه های درمانی زائران را برطرف کردند.

رئیس بیمارستان بقیه الله(عج) در خصوص بخش دیگری از خدمات درمانی ارائه شده در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: ۲۴۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) که در رشته های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، پرستاری و اتاق عمل تحصیل می‌کنند نیز در قالب طرح «لوأ الزینب» و در تیم های ۴ نفره سیار در طول مسیر نجف به کربلا خدمات درمانی به زائران ارائه می‌کردند.

صمدی‌نیا همچنین از ارائه خدمات ویژه دیالیز در این ایام خبر داد و تصریح کرد: در کنار خدمات درمانگاه صحن حضرت زهرا(س)، برنامه اختصاصی دیالیز نیز برای بیماران دیالیزی در درمانگاهی دیگر در شهر نجف، توسط پرستاران مجرب این مرکز درمانی اجرا شد تا زائران نیازمند به این خدمت نیز از تردد و دغدغه مضاعف در امان باشند.

وی در پایان به ترکیب تخصصی کادر پزشکی حاضر در این درمانگاه اشاره کرد و افزود: پزشکان متخصص در رشته های زنان، اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، ریه، خون، داخلی و عمومی در این درمانگاه حضور داشتند تا با پوشش طیف گسترده ای از تخصص ها، خدمات جامعی به زائران ارائه شود.