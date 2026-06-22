به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی فعالیت‌های توسعه دریامحور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با حضور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، معاونان دبیرخانه شورای‌عالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد.

سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با تاکید بر ضرورت همسویی برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد با سیاست‌های کلان توسعه دریامحور کشور گفت: برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد بر مبنای مزیت‌های رقابتی، ظرفیت‌های اقتصادی و قابلیت‌های توسعه‌ای هر منطقه تدوین می‌شود و در مناطق ساحلی، اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، جایگاه ویژه‌ای در این برنامه‌ها خواهد داشت.

تدوین برنامه‌های راهبردی بر پایه مزیت‌های منطقه‌ای

فردوسی با اشاره به روند تدوین برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد افزود: طی ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی به‌صورت حضوری، برخط و همچنین جلسات تخصصی با هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد برگزار شده است تا ضمن شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه، راهبردهای توسعه‌ای متناسب تدوین، بررسی و نهایی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شماری از مناطق آزاد کشور در سواحل جنوبی واقع شده‌اند و در چارچوب سیاست‌های توسعه جنوب کشور قرار می‌گیرند، ضرورت انطباق برنامه‌های راهبردی این مناطق با سیاست‌های اقتصاد دریامحور بیش از پیش احساس شد؛ از همین‌رو تعامل و هماهنگی با مجموعه مسئول اجرای این سیاست‌ها در دستور کار دبیرخانه قرار گرفت.

پرهیز از موازی‌کاری و تدوین برنامه‌ای واحد

سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به نشست‌های مشترک برگزارشده با نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور افزود: هدف از این تعامل، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، راهبردها و برنامه‌های این مجموعه در فرآیند تدوین برنامه‌های راهبردی مناطق آزاد است تا ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور به‌صورت هدفمند در برنامه‌های توسعه‌ای مناطق ساحلی لحاظ شود.

فردوسی گفت: در جلسات کارشناسی پیشین، ضمن بررسی ابعاد مختلف این موضوع، مقرر شد به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری، پرهیز از تحمیل هزینه‌های مضاعف و انسجام‌بخشی به سیاست‌های توسعه‌ای، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و واحد در این حوزه تدوین و اجرا شود.

هم‌افزایی برای تحقق اهداف کلان مناطق آزاد

وی با بیان اینکه حضور مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد در این نشست فرصت مناسبی برای تبادل دیدگاه‌ها و هم‌اندیشی در زمینه توسعه دریامحور است، افزود: آشنایی مدیران با سیاست‌ها و راهبردهای این حوزه و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای آنان، زمینه تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و اثربخش را برای آینده مناطق آزاد فراهم خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: ثمره این هم‌افزایی و هماهنگی در سال‌های آینده به دستاوردهای ملموس در توسعه اقتصادی کشور منجر شود و فلسفه وجودی مناطق آزاد، یعنی کمک به رشد اقتصاد ملی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، افزایش صادرات و ایجاد اقتصادی پایدار، بیش از پیش محقق شود.

فردوسی در پایان با قدردانی از حضور علی عبدالعلی‌زاده و هیئت همراه، بر ضرورت استمرار تعاملات بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مجموعه مسئول اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از رهنمودها و تجارب این مجموعه، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت برنامه‌های راهبردی و تحقق اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد خواهد داشت.