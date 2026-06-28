فرماندار دیلم: رضایتمندی مردم نتیجه عملکرد دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در دیدار با رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دیلم به مناسبت ۷ تیرماه و هفته قوه قضاییه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضا، این هفته را تبریک گفت و از خدمات مجموعه دادگستری و دادستانی شهرستان در تحقق عدالت، صیانت از حقوق شهروندان و حفظ امنیت و آرامش جامعه قدردانی کرد.

فرماندار دیلم با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه قضایی شهرستان، رضایتمندی مردم در حوزه قضا را نتیجه تلاش، تعهد و همدلی مجموعه قضات و کارکنان دادگستری دانست.

وی همچنین تعامل و هماهنگی مطلوب میان دادگستری، اعضای شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در رفع مسائل شهرستان و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد.

در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در راستای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید شد.