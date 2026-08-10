انتشار اسامی قبول شدگان آزمون قرآن ترنم وحی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی قبول شدگان هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه ، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» در سال ۱۴۰۵ توسط مؤسسه کشوری مهد قرآن منتشر شد. براین اساس از مجموع ۱۷۳ حافظ کل قرآنِ شرکت کننده عضو شعب و کانون های مهد قرآن از سراسر کشور در هجدهمین دوره رخداد قرآنی ترنم وحی و راه یابی بیش از ۷۰ نفر از مرحله مقدماتی آزمون های شفاهی حفظ کل قرآن و کتبی ترجمه، تدبر و تفسیر به مرحله نهایی، این آزمون با حضور داوران کشوری از سوی دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن برگزار شد، حافظان کل قرآنی که حد نصاب قبولی در بخش شفاهی حفظ کل و کتبی (ترجمه ، تدبر و تفسیر) را کسب نمودند به عنوان برگزیدگان دوره هجدهم «ترنم وحی» معرفی شدند.

بنا بر این گزارش، قبول شدگان در هجدهمین دوره آزمون مرحله کشوری ترنم وحی ۱۴۰۵ از شعب مهد قرآن استان های یزد، اصفهان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، مازندران، سمنان، مرکزی و قزوین می باشند.

اسامی قبول شدگان در اینجا قابل مشاهده است.