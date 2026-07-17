به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی؛ معاون آموزش این مؤسسه همزمان با اعلام اسامی قبول‌شدگان مرحله مقدماتی هجدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» ۱۴۰۵، جزئیات برگزاری آزمون مرحله ملی این رخداد کشوری قرآنی را تشریح کرد.

وی گفت: آزمون شفاهی حفظ کل قرآن روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۸ و ۲۹ تیرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور داوران از سوی دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهد قرآن برگزار شده و مدیران شعب و کانون‌های مهد قرآن علاوه بر اطلاع‌رسانی به حافظان، مقدمات لازم برقراری ارتباط مجازی را فراهم می‌کنند.

کریمی تصریح کرد: آزمون کتبی، ترجمه و تفسیر نیز به صورت حضوری، همزمان و هماهنگ در شعب و کانون‌های مهد قرآن، در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه سال جاری از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

این گزارش حاکی است، با برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره آزمون «ترنم وحی» و اعلام نتایج آن، مشخص شد که حافظان کل برگزیده این مرحله، عضو شعب و کانون‌های مهد قرآن یزد، اصفهان، تهران، سمنان، مازندران، مرکزی، خوزستان، قزوین و خراسان رضوی هستند که طبق زمانبندی اعلام شده باید در آزمون شفاهی و کتبی نیز شرکت و با یکدیگر به رقابت بپردازند.

طبق نتایج اعلام شده در مرحله استانی هجدهمین دوره آزمون «ترنم وحی»، نوجوان‌ترین قبول شده در این مرحله، محمدمهدی دانشمند از مهد قرآن بهشهر متولد ۱۳۹۵ است و بانوی حافظ کل عضو مهد قرآن آبادان که متولد ۱۳۴۹ است، بزرگسال‌ترین برگزیده در این مرحله شناخته می‌شود، ضمن آنکه خانواده ناظمی (دو خواهر دوقلو؛ الهام و الهه متولد ۱۳۸۳) و مادرشان متولد ۱۳۶۲ از اعضای مهد قرآن هرند نیز از جمله برگزیدگان این مرحله از آزمون هستند.

یادآور می‌شود، آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر «ترنم وحی» از جمله رخدادهای قرآنی کشوری است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۴ هفده دوره آن از سوی دفتر مرکزی مؤسسه کشوری مهد قرآن برگزار شده است.