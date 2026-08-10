حداد عادل: مجلس عامل مهمی در حفظ وحدت و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ماه) در آیین افتتاحیه همایش ملی قانون و قانونگذاری در منظومه فکری شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، اظهار کرد: در تمام سال‌های طول مبارزات و بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی، کسی درباره ضرورت نهاد مجلس تردید نکرد و مجلس به جا ماند و در قانون اساسی ما هم جایگاه معتبر خودش را پیدا کرد.

وی ادامه داد: مجلس در زمان مشروطه به عنوان پارلمان، یک نهاد وارداتی و اروپایی بود و ما در سنت خودمان چنین چیزی را نداشتیم. همان موقع این سوال مطرح بود که چه نسبتی بین قانون‌گذاری بشری و الهی وجود دارد؟ این بحثها در مشروطه مطرح بود و علمای ما این بحثها را به نتیجه رسانده بودند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در متمم قانون اساسی حضور علمای تراز اول در مجلس را پیش‌بینی کردند و گفتند بنشینند قانونگذاری کنند و بر آن نظارت کنند. این یک التیامی بین شرع و عرف بود. حضور شهید مدرس در دوره اول مجلس هم به این عنوان بود.

حدادعادل بیان کرد: امام راحل اصل مجلس را خلاف شرع نمی‌دانستند و مجلسی را می‌خواستند که نمایندگانی مثل شهید مدرس داشته باشد و همین شد که مجلس در قانون‌ اساسی تا این حد مهم در نظر گرفته شد. بر همین اساس امام راحل فرمودند که مجلس در رأس امور است.

وی افزود: با آمدن رضاخان، چیزی از مجلس باقی نماند و انگلیسی‌ها کار خودشان را کردند و آنان تلگراف می‌زدند که چه کسانی باید نماینده شوند. اما امام راحل مجلسی را تایید کردند که نمایندگان آن نمایندگان ملت باشند. شهید آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی هم تاکید می‌کردند که مجلس نماد اراده ملت است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مجلس یک ایران کوچک از یک جمعیت ۹۰ میلیونی و عامل مهمی در حفظ وحدت و انسجام ملی است.

حدادعادل متذکر شد: دکتر مصدق خواهان اختیارات بیشتری برای اداره کشور از مجلس بود و مجلس مخالف بود، وی مجلس را منحل کرد در اردیبهشت سال ۱۳۳۲ و دو ماه بعد کودتای ۲۸ مرداد شد و اگر در کودتای ۲۸ مرداد مجلس وجود داشت و جلسات آن تشکیل می‌شد، شاید این اتفاق کودتا اینگونه رخ نمی‌داد.

حدادعادل یادآور شد: در پایان مجلس ششم برای یک قشون کشی خیابانی برنامه‌ریزی شده بود؛ عده‌ای از نمایندگان کنار مجلس و در خیابان فراخوان دادند که مردم بریزید در خیابان و خواستار برگزار نشدن انتخابات بودند، اما به هدفشان نرسیدند. رهبر شهید انقلاب اسلامی در آن مقطع گفتند که حتما باید انتخابات برگزار شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: زمانی که طرح و لایحه‌ای در مجلس در دستورکار قرار می‌گرفت، رهبر شهید انقلاب اسلامی اهتمام ویژه داشتند که مجلس استقلال خودش را حفظ کند. ایشان گاهی اوقات راضی نبودند که مجلس یکسری از تصمیمات را بگیرد، با وجود این تاکید می‌کردند که ما مجلس و ملتی می‌خواهیم که استقلال داشته باشند. اصرار رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اینکه رأی ایشان در انتخابات و مسائلی از این دست مخفی بماند، برای این بود که مردم استقلال رأی داشته باشند.

حدادعادل گفت: در دوره رضاشاه یکسری مدرن‌سازی آمرانه انجام شد، اما لطمه بزرگ کشور این بود که آزادی مردم به فراموشی سپرده شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: در یک مقطعی، ما در مجلس مصوباتی داشتیم و برخی از این مصوبات چندین ماه بود که علی رغم تایید شدن از سوی شورای نگهبان، ابلاغ نشده بود. این موضوع را خدمت رهبر شهید انقلاب اسلامی اطلاع دادیم و ایشان فرمودند که مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان، قانون و لازم‌الاجراست. این مسئله حاکی از آن است که چقدر قانون مجلس برای رهبر شهید انقلاب اسلامی اهمیت داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: من ۱۶ سال در مجلس بودم و هر سال خدمت رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌رفتیم و ایشان به صورت اختصاصی درباره مجلس صحبت میکردند. آقای شهید اصرار داشتند که انتخابات مجلس به تعویق نیافتد؛ در زمان جنگ ایشان تأکید می‌کردند که انتخابات مجلس به تعویق نیافتاد. بر این اساس هیچ‌گاه نبوده که مجلس در دوره‌های مختلف بعد از انقلاب با تعویق افتتاح شود.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید زیادی داشتند که رأی مردم حق الناس است و اینگونه احترام خود را به رأی و رای‌گیری نشان دادند. ‌ایشان همواره بر لزوم مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات هم تاکید می‌کردند. آقای شهید ایران همواره می‌فرمودند که مردم سالاری دینی یک حقیقت واحد است.

حدادعادل یادآور شد: در پایان مجلس ششم برای یک قشون کشی خیابانی برنامه‌ریزی شده بود؛ عده‌ای از نمایندگان کنار مجلس و در خیابان فراخوان دادند که مردم بریزید در خیابان و خواستار برگزار نشدن انتخابات بودند، اما به هدفشان نرسیدند. رهبر شهید انقلاب اسلامی در آن مقطع گفتند که حتما باید انتخابات برگزار شود.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: زمانی که طرح و لایحه‌ای در مجلس در دستورکار قرار می‌گرفت، رهبر شهید انقلاب اسلامی اهتمام ویژه داشتند که مجلس استقلال خودش را حفظ کند. ایشان گاهی اوقات راضی نبودند که مجلس یکسری از تصمیمات را بگیرد، با وجود این تاکید می‌کردند که ما مجلس و ملتی می‌خواهیم که استقلال داشته باشند. اصرار رهبر شهید انقلاب اسلامی بر اینکه رأی ایشان در انتخابات و مسائلی از این دست مخفی بماند، برای این بود که مردم استقلال رأی داشته باشند.



حدادعادل گفت: در دوره رضاشاه یکسری مدرن‌سازی آمرانه انجام شد، اما لطمه بزرگ کشور این بود که آزادی مردم به فراموشی سپرده شد.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام متذکر شد: در یک مقطعی، ما در مجلس مصوباتی داشتیم و برخی از این مصوبات چندین ماه بود که علی رغم تایید شدن از سوی شورای نگهبان، ابلاغ نشده بود. این موضوع را خدمت رهبر شهید انقلاب اسلامی اطلاع دادیم و ایشان فرمودند که مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان، قانون و لازم‌الاجراست. این مسئله حاکی از آن است که چقدر قانون مجلس برای رهبر شهید انقلاب اسلامی اهمیت داشت.

وی در ادامه، گفت: قوای سه‌گانه باید مستقل از هم باشند. رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌فرمودند که کار مجلس ریل‌گذاری برای حرکت قطار دولت است.



حدادعادل گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی عمل به قانون را بزگترین درمان دیکتاتوری می‌دانستند. این موضوع در سال ۸۸ خیلی ظهور و بروز کرد؛ دیدیم که یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آن مقطع و در شرایطی که هنوز در شعب رای‌گیری باز بود، به همه مردم دنیا اعلام کرد که من با فاصله‌ زیاد انتخاب شدم و دیدیم که چه قشون‌کشی خیابانی ایجاد کردند و بانک‌ها و اتوبوس‌ها را آتش می‌زدند. بنده به تلویزیون آمدم و گفتم که آقایی که دم از قانون میزنی، به ما بگو که از کجا می‌دانستی که نفر اول شدی، در حالی که هنوز صندوق های رأی باز نشده بود؟



حدادعادل گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی هم در آن مقطع فرمودند که مملکت قانون دارد و اگر ادله‌ای برای اعتراض دارید، ارائه دهید تا بررسی شود، اما آن فرد حاضر نشد که حتی اعلام کند در کدام صندوق رأی تقلب شده است.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجلس ما از لحاظ نهادی خوب است، اما مهم این است که افرادی وارد مجلس شدند که شایستگی این جایگاه را داشته باشند.