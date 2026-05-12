همکاری مستمر بانک مرکزی با وزارت بهداشت برای تأمین پایدار ارز دارو

به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر بهداشت، موضوعات ارزی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، بررسی و تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد.



عبدالناصر همتی و محمدرضا ظفرقندی، به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو نهاد، بر حل چالش های ارزی و مالی زنجیره تأمین سلامت تأکید کردند.



در این نشست، محورهایی نظیر تأمین به موقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز، حمایت بانکی از شرکت های تولیدی و وارداتی، بهبود حمل ونقل، تسریع در واردات و ترخیص کالا و همچنین رفع موانع نقل وانتقال مالی از طریق همکاری با بانک های خارجی، به طور ویژه بررسی شد.



همچنین در این نشست تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد که هدف از آنها، پشتیبانی مؤثر از استمرار اقلام حیاتی سلامت و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور است.