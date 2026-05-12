۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

همکاری مستمر بانک مرکزی با وزارت بهداشت برای تأمین پایدار ارز دارو

در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر بهداشت، موضوعات ارزی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر از بانک مرکزی، در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی با وزیر بهداشت، موضوعات ارزی حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک، بررسی و تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد.

عبدالناصر همتی و محمدرضا ظفرقندی، به همراه جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو نهاد، بر حل چالش های ارزی و مالی زنجیره تأمین سلامت تأکید کردند.

در این نشست، محورهایی نظیر تأمین به موقع ارز دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل فرآیند تخصیص و تأمین ارز، حمایت بانکی از شرکت های تولیدی و وارداتی، بهبود حمل ونقل، تسریع در واردات و ترخیص کالا و همچنین رفع موانع نقل وانتقال مالی از طریق همکاری با بانک های خارجی، به طور ویژه بررسی شد.

همچنین در این نشست تفاهماتی در راستای تأمین پایدار منابع ارزی و ریالی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حاصل شد که هدف از آنها، پشتیبانی مؤثر از استمرار اقلام حیاتی سلامت و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور است.

