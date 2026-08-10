قوه قضائیه درباره اظهارات عراقچی توضیح داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به طرح پرسشی در خصوص اظهارات اخیر وزیر امور خارجه از سوی یکی از خبرنگاران در حاشیه چهل و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، اعلام می دارد که اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسش مزبور اظهار داشت: با توجه به اینکه وزیر امور خارجه سخنانی بیان کرده است لازم است خود وی نسبت به روشنگری در زمینه منظور مد نظر خود و ارائه مستندات به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید و از این رو تبیین نظر افراد، بایستی توسط خود آنان صورت پذیرد.