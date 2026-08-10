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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

قوه قضائیه درباره اظهارات عراقچی توضیح داد

قوه قضائیه درباره اظهارات عراقچی توضیح داد

بنابر اعلام حوزه سخنگوی قوه قضائیه در پی طرح پرسشی درباره اظهارات اخیر وزیر امور خارجه، تبیین و روشنگری درباره منظور و مستندات اظهارات افراد باید از سوی خود آنان انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حوزه سخنگوی قوه قضائیه، با توجه به طرح پرسشی در خصوص اظهارات اخیر وزیر امور خارجه از سوی یکی از خبرنگاران در حاشیه چهل و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه، اعلام می دارد که اصغر جهانگیر در پاسخ به پرسش مزبور اظهار داشت: با توجه به اینکه وزیر امور خارجه سخنانی بیان کرده است لازم است خود وی نسبت به روشنگری در زمینه منظور مد نظر خود و ارائه مستندات به افکار عمومی و مراجع ذی‌صلاح اقدام نماید و از این رو تبیین نظر افراد، بایستی توسط خود آنان صورت پذیرد.

کد مطلب 6913321
مهسا حيدری توچائی

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