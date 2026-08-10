به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی ماده ۲۵ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۲۵ این لایحه، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت‌خانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

در ادامه این نشست ماده ۳ لایحه مذکور که به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع ابهام ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۷ رای موافق ۶ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر به اعتبار هویت گروه یا عضویت در گروه به قصد نابود کردن تمام یا بخشی از اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی نسل زدایی محسوب می‌شود و مرتکب و امر در مورد بند (۱) این ماده به مجازات حبس و جزای نقدی درجه یک و در مورد سایر بندها به مجازات حداکثر حبس و جزای نقدی درجه ۲ محکوم می‌شوند.

۱_ قتل اعضای گروه

۲_ وارد کردن آسیب شدید جسمی و روانی به اعضای گروه

۳_ تحمیل عمدی شرایط دشوار بر زندگی اعضای گروه

۴_ جلوگیری از زاد و ولد

۵_ انتقال اجباری افراد زیر ۱۸ سال شمسی از آن گروه به گروهی دیگر.