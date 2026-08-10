به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «آتش دل» به نویسندگی باقر صمدی و کارگردانی میثم رضایی‌نژاد از ۲۰ مرداد در تماشاخانه ماه روی صحنه می‌رود.

مجری طرح این اثر گروه هنری حرکت و موسسه فرهنگی هنری هلیا راد هنرفردای ایرانیان است.

در این نمایش میثم رضایی‌نژاد بازیگر اصلی است و محمدرضا جلالی‌فرد، سیدمتین حسینی، حسام سیفی، عباس شعبانی در گروه بازیگران فرم هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیاران کارگردان: هانیه امیدعلی و سوگند گل زاده، منشی صحنه: هانیه امیدعلی،گریم: زهره عطایی، موسیقی: حمیداباذری، نوازنده تار، دف و سنج: سمیه شعبانعلی، مدیر امور رسانه: زهره السادات فرقانی، مدیر روابط عمومی: محمدشجاعی، عکاس: وحیددهرویه، مدیر صحنه: وحید غفارزاده، اتاق فرمان: علی مربی، طراح نور: میثم کحالی، طراح پوستر: میثم رضایی‌نژاد.

«آتش دل» روایت خنجری است که ناخواسته اتفاقاتی را رقم می زند. این نمایش به صورت مونولوگ‌ به همراه بازیگران مکمل و فرم و همراهی موسیقی اصیل ایرانی اجرا می‌شود.

این نمایش از تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۹ در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال و یا گیشه حضوری نمایش به آدرس، تهران، بین سمیه و حافظ، حوزه هنری، تماشاخانه ماه مراجعه کنند.