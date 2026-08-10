به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر اظهار کرد: توجه به مناطق کمتر برخوردار و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد و شهرستان دشتی در بهره‌مندی از تسهیلات اشتغالزایی سال جدید مورد توجه ویژه قرار داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی شهرستان افزود: حمایت از صنایع موجود و کمک به واحدهای تولیدی برای تداوم فعالیت و توسعه نیازمند تأمین منابع مالی و تزریق تسهیلات است و انتظار می‌رود در این زمینه حمایت‌های لازم از صنایع شهرستان صورت گیرد.

انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای

فرماندار دشتی ادامه داد: سرمایه‌گذاران و طرح‌های اشتغالزایی دارای ظرفیت باید به شهرستان معرفی و زمینه برای حضور و فعالیت آنها فراهم شود و طرح‌های اقتصادی و اشتغالزایی شهرستان با نگاه ویژه مورد حمایت قرار گیرند.

مقاتلی با اشاره به مشکلات برخی متقاضیان در دریافت تسهیلات بانکی گفت: در فرآیند ضمانت و پرداخت تسهیلات، نباید برخوردهای سلیقه‌ای مانع بهره‌مندی طرح‌های اشتغالزایی از منابع بانکی شود و لازم است ضمن رعایت ضوابط، شرایط برای دسترسی آسان‌تر طرح‌های واجد شرایط به تسهیلات فراهم شود.

وی مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین منابع و توسعه اقتصادی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت مولدسازی و منابع درآمدی دولت می‌تواند در تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار و توسعه زیرساخت‌های شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

تعیین سهم شهرستان از تسهیلات و اعتبارات

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت تعیین سهم شهرستان از تسهیلات و اعتبارات سفر رئیس‌جمهور تأکید کرد و گفت: لازم است میزان تسهیلات و اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرستان در قالب سفر رئیس‌جمهور محترم مشخص و زمینه تخصیص و جذب این منابع برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار فراهم شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: فرمانداری دشتی آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های اشتغالزایی شهرستان را شناسایی و برای جذب منابع و تسهیلات مورد نیاز آنها پیگیری لازم را بعمل آورد.