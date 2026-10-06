به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اظهار کرد: شهرستان دشتی از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه های اقتصادی برخوردار است و با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان زمینه حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت موقوفات شهرستان، ضروری است وضعیت موقوفات تعیین تکلیف شده و از این ظرفیت برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری استفاده شود.

فرماندار دشتی ادامه داد: مدیریت شهرستان آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اوقاف و تسریع در فرآیندهای اداری و اجرایی را فراهم کند.

مقاتلی با اشاره به ظرفیت اقتصادی شهرستان در حوزه دریا و اقتصاد دریا محور گفت: استفاده از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه اقتصاد دریا از جمله مزارع پرورش آبزیان و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است با شناسایی ظرفیت‌های موجود و تعریف طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، زمینه برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در شهرستان دشتی بیش از پیش فراهم شود.