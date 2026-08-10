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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

حمله اوکراین به جمهوری تاتارستان با ۱۲ کشته و ۳۹ زخمی

حمله اوکراین به جمهوری تاتارستان با ۱۲ کشته و ۳۹ زخمی

در پی حمله پهپادی اوکراین به جمهوری تاتارستان، ۱۲ نفر کشته و ۳۹ تن نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مقامات آگاه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی اوکراین به شهر «نیژنه‌کامسک» در روسیه، دست‌ کم ۱۳ نفر از جمله یک کودک کشته شدند؛.

این در حالی است که ارتش اوکراین از انجام حمله به یک تأسیسات نفتی نیز در این منطقه خبر داد.

به گفته مقامات محلی، حمله امروز دوشنبه در منطقه «تاتارستان» واقع در حدود ۸۰۰ کیلومتری (۴۹۷ مایلی) شرق مسکو دست‌کم ۳۹ زخمی نیز بر جای گذاشت.

رستم مینی‌خانوف، رئیس این منطقه در پیامی در یکی از رسانه های اجتماعی، این حمله را «وحشیانه» خواند و اعلام کرد که به زیرساخت‌ های غیرنظامی آسیب وارد شده است.

کد مطلب 6913347

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