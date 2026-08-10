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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

پیام تبریک عراقچی در پی انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی

پیام تبریک عراقچی در پی انتصاب رضایی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی

وزیر امور خارجه در پیامی، انتصاب سردار محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی، انتصاب سردار محسن رضایی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت و با اشاره به تجارب ارزشمند ایشان در عرصه‌های دفاعی و امنیتی، بر همکاری نزدیک وزارت خارجه با شورای عالی امنیت ملی در پیشبرد منافع ملی، تأکید کرد.

متن پیام سیدعباس عراقچی به شرح ذیل است:

سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی

انتصاب جنابعالی به سمت نمایندگی مقام معظم رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی را صمیمانه تبریک می‌گویم. اعتماد معظم له و رئیس‌جمهور به شما برای پذیرش این مسئولیت خطیر، حاصل سال‌ها تجربه، مجاهدت و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف دفاعی، امنیتی و مدیریتی و مواجهه نزدیک با پیچیده‌ترین مسائل راهبردی کشور است؛ تجربه‌ای که در شرایط پر مخاطره کنونی و در محیطی به‌شدت متحول، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایفای این نقش مهم به شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه همچون گذشته، در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اسلامی و در هماهنگی نزدیک با شورای عالی امنیت ملی، همه ظرفیت‌های دیپلماسی کشور را در مسیر پیشبرد منافع ملی، تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تأمین و تحکیم امنیت پایدار کشور به کار خواهد گرفت.

با تبریک مجدد این انتصاب شایسته، از درگاه خداوند مقتدر برای جنابعالی در این مسیر، توفیق روزافزون و سربلندی در خدمت به ملت شریف ایران و صیانت از مصالح و منافع ملی کشور را خواستارم.

سید عباس عراقچی

وزیر امور خارجه

کد مطلب 6913398
رامین عبداله شاهی

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