رفع تصرف از ۲ هکتار اراضی ملی در مهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نوری عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت: ۲ هکتار از اراضی ملی شهرستان مهرستان به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال که با اقدامات غیرقانونی افراد سودجو مورد تصرف قرار گرفته بود، با دستور قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان با اعلام این خبر بیان کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر تصرف غیرمجاز بخشی از اراضی ملی در بخش مرکزی شهرستان مهرستان، دستورات قضایی لازم برای بررسی موضوع و رفع تصرف از اراضی صادر شد.

نوری ادامه داد: متصرفان با اقداماتی از جمله کاشت پاجوش خرما، احداث خاکریز و تخلیه سنگ در این اراضی، اقدام به تغییر وضعیت و تصرف غیرمجاز اراضی ملی کرده بودند که پس از انجام بررسی‌های لازم و طی فرآیند قانونی، حکم رفع تصرف اجرا شد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، از جمله یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و فرماندهی انتظامی شهرستان انجام گرفت.

رئیس حوزه قضایی شهرستان مهرستان خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از زمین‌خواری از مصادیق مهم صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی با هرگونه تصرف غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی، در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وی بر ضرورت تقویت پایش و نظارت بر اراضی ملی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند برای شناسایی تخلفات و افزایش مشارکت‌های مردمی در گزارش موارد تعرض به منابع طبیعی تأکید کرد.

نوری در پایان گفت: حفظ سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی، مسئولیتی عمومی است و انتظار می‌رود شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی ملی، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.