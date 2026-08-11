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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۷

استقرار گروه جهادی دندانپزشکی در شهرستان زهک

استقرار گروه جهادی دندانپزشکی در شهرستان زهک

زهک - فرماندار زهک از استقرار گروه جهادی دندانپزشکی با هدف ارائه خدمات رایگان به جامعه هدف در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ صبح سه شنبه در نشست بررسی و هماهنگی استقرار گروه دانداپزشکی در شهرستان زهک گفت: گروه جهادی دندانپزشکی از روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه به مدت سه روز، تا ۲۳ مردادماه، در روستاهای شهرستان زهک مستقر خواهد شد.

فرماندار شهرستان زهک ادامه داد: توسط این گروه جادی ۱۱ یونیت دندانپزشکی ثابت و سیار در سطح روستاهای شهرستان مستقر می‌شود و خدمات مورد نیاز در حوزه سلامت دهان و دندان به افراد جامع هدف مورد نظر این طرح به طور رایگان ارائه خواهد شد که پیش بینی می شود بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح مورد ویزیت و درمان قرار بگیرند.

جهانتیغ ضمن قدردانی گروه‌های جهادی و عوامل اجرایی این طرح برای خدمت‌رسانی به مردم شهرستان زهک بیان کرد: این طرح با هدف تسهیل دسترسی جامعه هدف تعریف شده به خصوص مناطق روستایی به خدمات تخصصی درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار می شود و ظهر جمعه این گروه شهرستان را ترک خواهند کرد.

کد مطلب 6913811

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