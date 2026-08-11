استقرار گروه جهادی دندانپزشکی در شهرستان زهک

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جهانتیغ صبح سه شنبه در نشست بررسی و هماهنگی استقرار گروه دانداپزشکی در شهرستان زهک گفت: گروه جهادی دندانپزشکی از روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه به مدت سه روز، تا ۲۳ مردادماه، در روستاهای شهرستان زهک مستقر خواهد شد.

فرماندار شهرستان زهک ادامه داد: توسط این گروه جادی ۱۱ یونیت دندانپزشکی ثابت و سیار در سطح روستاهای شهرستان مستقر می‌شود و خدمات مورد نیاز در حوزه سلامت دهان و دندان به افراد جامع هدف مورد نظر این طرح به طور رایگان ارائه خواهد شد که پیش بینی می شود بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح مورد ویزیت و درمان قرار بگیرند.

جهانتیغ ضمن قدردانی گروه‌های جهادی و عوامل اجرایی این طرح برای خدمت‌رسانی به مردم شهرستان زهک بیان کرد: این طرح با هدف تسهیل دسترسی جامعه هدف تعریف شده به خصوص مناطق روستایی به خدمات تخصصی درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی خانواده‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار می شود و ظهر جمعه این گروه شهرستان را ترک خواهند کرد.