سراوان در مسیر تحول زیرساختی؛ورود برق خورشیدی تا توسعه و رونق مرز کوهک

به گزارش خبرنگار مهر، صاحب گل صالحی، صبح سه شنبه، در نشست خبری اصحاب رسانه، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و پروژه‌های در دست اجرای شهرستان در بخش‌های مختلف ارائه کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های انرژی، راه، آموزش، آب و تجارت مرزی، بر اساس نقشه راه توسعه استان در حال پیگیری است.

ورود ۵ مگاوات برق خورشیدی به شبکه سراوان

فرماندار سراوان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: پروژه‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۱۰۰ و ۲۰ مگاوات در شهرستان در حال اجرا است و در گامی مهم، پنج مگاوات برق تولیدی از این نیروگاه‌ها وارد شبکه برق شهرستان شده است.

صالحی افزود: توسعه انرژی‌های پاک در کنار ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید برق، می‌تواند نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و کاهش مشکلات شبکه برق منطقه داشته باشد.

وی همچنین به اجرای خط انتقال ۲۳۰ کیلوولت پَهره اشاره کرد و گفت: این خط یکی از زیرساخت‌های مهم حوزه انرژی در منطقه محسوب می‌شود و با تکمیل آن، پایداری شبکه و ظرفیت تأمین برق شهرستان افزایش خواهد یافت‌.

اجرای ۱۶۰ پروژه آموزشی در سراوان

فرماندار سراوان در ادامه با اشاره به اجرای طرح‌های حوزه آموزش و پرورش گفت: عملیات احداث ۱۶۰ پروژه آموزشی در شهرستان در چارچوب «نهضت توسعه عدالت آموزشی» آغاز شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه‌ها را توسعه فضاهای آموزشی، رفع کمبودهای موجود و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های آموزشی یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان است و تلاش می‌شود امکانات آموزشی متناسب با نیاز مناطق مختلف سراوان گسترش یابد.

قطعه سوم محور خاش-سراوان به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود

صالحی همچنین با اشاره به اهمیت محور خاش-سراوان در توسعه ارتباطات جاده‌ای منطقه اظهار کرد: عملیات دوبانده‌سازی این محور با جدیت در حال پیگیری و اجرا است و به‌زودی عملیات اجرایی قطعه سوم این پروژه نیز آغاز خواهد شد.

وی توسعه این محور را از طرح‌های مهم زیرساختی منطقه دانست و گفت: تکمیل این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، در تسهیل حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و تقویت ارتباطات اقتصادی سراوان با سایر نقاط استان و کشور نقش خواهد داشت.

فرماندار سراوان با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار در شهرستان گفت: پروژه سد ماشکید سفلی از طرح‌های مهم و حیاتی منطقه است که با تزریق اعتبارات جدید و ویژه، روند اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

صالحی افزود: تکمیل این پروژه می‌تواند در مدیریت منابع آب و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای تأمین آب پایدار منطقه نقش مؤثری داشته باشد و از این جهت، روند اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

مرز کوهک؛ گامی برای توسعه تجارت مرزی

فرماندار سراوان در بخش دیگری از سخنان خود به رسمی شدن مرز کوهک اشاره کرد و آن را یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان دانست.

وی اظهار کرد: در چارچوب مدل حکمرانی جدید استان و با پیگیری‌های انجام‌شده، رسمی شدن مرز کوهک محقق شد که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در حوزه تجارت مرزی و فعالیت‌های اقتصادی برای شهرستان ایجاد کند.

صالحی ادامه داد: فعال شدن ظرفیت‌های مرز کوهک می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری، رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت جایگاه سراوان در مناسبات اقتصادی منطقه باشد.

فرماندار سراوان در پایان با بیان اینکه پروژه‌های در دست اجرا در چارچوب یک برنامه منسجم توسعه‌ای دنبال می‌شوند، گفت: تمامی این اقدامات در چارچوب سند اجرایی توسعه استان تدوین و پیگیری شده و هدف مجموعه مدیریتی شهرستان، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار و فراهم کردن زمینه توسعه همه‌جانبه سراوان است.

صالحی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تقویت زیرساخت‌های انرژی، راه، آموزش، آب و تجارت مرزی، سراوان را به یکی از قطب‌های اقتصادی و آموزشی جنوب شرق کشور تبدیل کنیم.