به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، بعد از ظهر دوشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و سازمان حفاظت محیط زیست، با قدردانی از اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست، اظهار کرد: این تفاهمنامه میتواند ضمن تکمیل اقدامات و تفاهمهای گذشته، مسیر همکاریهای مشترک دو دستگاه را در ۹ محور مشخص تقویت کند.
وی ارتقای آگاهی، دانش، بینش، فرهنگ و اخلاق محیطزیستی را از مهمترین محورهای همکاری عنوان کرد و افزود: با افزایش آگاهی زنان میتوان به اصلاح الگوی مصرف، افزایش تابآوری آنان در برابر تغییرات اقلیمی و تقویت مشارکت زنان در حفاظت و پایداری محیط زیست کمک کرد.
معاون رئیسجمهوری با تأکید بر ضرورت استفاده از دادههای دارای برش جنسیتی گفت: باید وضعیت زنان در حوزه محیطزیست بهطور مستمر رصد، مستندسازی و الگوسازی شود تا بتوان تصویر زن توانمند ایرانی را در عرصههای ملی و بینالمللی بهتر بازنمایی کرد.
بهروزآذر با اشاره به نقش زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: خانواده بنیادیترین نهاد اجتماعی است و اگر دانش و آگاهی زنان و دختران در زمینه حفاظت از محیط زیست افزایش یابد، این فرهنگ میتواند به همه اعضای خانواده منتقل شود.
وی توانمندسازی اقتصادی زنان، توسعه کارآفرینی و کسبوکارهای سبز و آموزش کودکان و نوجوانان را از دیگر محورهای مهم همکاری دانست و گفت: اگر قرار است از کسبوکارهای زنان حمایت شود، باید کسبوکارهای سبز در اولویت قرار گیرند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: امروز نگاه به مسئولیت اجتماعی کسبوکارها در حال تغییر است و دیگر نمیتوان پذیرفت یک کسبوکار به محیط زیست آسیب بزند و سپس بخشی از این آسیب را با اقدامات اجتماعی جبران کند؛ کسبوکارها باید از ابتدا ارزش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی ایجاد کنند.
وی ادامه داد: صاحبان کسبوکار باید از همان ابتدا مشخص کنند که چگونه مصرف انرژی، کاغذ، کربن و منابع آب و تولید پسماند را کاهش میدهند و چه سهمی در حفاظت و احیای محیط زیست خواهند داشت.
بهروزآذر با تأکید بر افزایش حضور زنان در عرصه کارآفرینی گفت: نهادینه کردن این نگاه در میان کارآفرینان زن میتواند به توسعه کسبوکارهایی منجر شود که در کنار ایجاد ارزش اقتصادی، برای جامعه و محیط زیست نیز ارزشآفرین باشند.
وی در پایان از تشکیل «کمیته اقدام مشترک» برای پیگیری اجرای تفاهمنامه خبرداد و گفت: مصوبات و محورهای همکاری از طریق این کمیته پیگیری خواهد شد.
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