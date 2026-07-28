به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در حاشیه نشست تخصصی مشاورزان زنان و خانواده که در وزارت بهداشت برگزار شد در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین وضعیت صدور گواهینامه بانوان گفت: تمامی فرایندهای حقوقی و قانونی مربوط به صدور گواهینامه انجام شده و در حال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
وی اظهار کرد: فرایندهای حقوقی و قانونی صدور گواهینامه بانوان به طور کامل طی شده است و اکنون هیچ مشکلی برای صدور گواهینامه وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر منتظر هستیم که پلیس راهور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در هفتههای آینده زمان برگزاری آیین افتتاح و آغاز رسمی صدور گواهینامه را اعلام کنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: «ما نیز در کنار همکارانمان در پلیس راهور و فرماندهی انتظامی هستیم و به محض اعلام زمان از سوی آنها، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: منتظر اعلام زمان برای مراسم افتتاح از سوی پلیس راهور هستیم، ما نیز در کنار آنها خواهیم بود، به محض اینکه زمان مورد نظر از سوی پلیس اعلام شود، این موضوع اجرایی خواهد شد.
غربالگری نقش مهمی در پیشگیری از سرطانهای شایع زنان دارد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به شیوع سرطانهای پستان و دهانه رحم در میان زنان گفت: هر دو سرطان با پیشگیری و تشخیص زودهنگام قابل کنترل هستند و غربالگری میتواند نقش مهمی در کاهش شیوع و بهبود روند درمان این بیماریها داشته باشد.
در حوزه زنان، دو سرطان بسیار مهم داریم که یکی سرطان پستان و دیگری سرطان دهانه رحم است و هر دو قابل پیشگیری هستند.
وی با اشاره به اینکه سرطان دومین عامل مرگومیر در کشور است، افزود: میزان ابتلا و مرگومیر ناشی از سرطان در ایران از میانگینهای جهانی پایینتر است، اما برای ما مهم است که هرچه بیشتر بتوانیم کمک کنیم تا میزان شیوع سرطان در کشور کاهش یابد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: بخش مهمی از این موضوع از طریق غربالگری محقق میشود و اگر مردم در مراحل یک و ۲ از بروز این بیماریها مطلع شوند، با توجه به سیستم پیشرفته درمانی که در کشور داریم، روند درمان آنها قابل انجام است.
بهروز آذر تأکید کرد: با تشخیص زودهنگام و درمان بهموقع میتوانیم به حفظ کیفیت زندگی زنان، کیفیت خانوادهها و سلامت جامعه کمک کنیم.
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