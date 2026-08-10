پلاک طلای یک بانوی خیر لرستانی، سهمی برای تکمیل مدرسه طالقانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مشارکت خیران در حوزه مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی، اینبار با اقدامی متفاوت از سوی یک بانوی خیر لرستانی همراه شد؛ تاجالدولت بیرانوند با فروش پلاک طلای شخصی خود، مبلغ حاصل از آن را برای تکمیل بخشی از عملیات عمرانی مدرسه طالقانی اختصاص داد.
این بانوی خیر، کمک حاصل از فروش این دارایی شخصی را برای تهیه و اجرای سرامیک طبقه سوم مدرسه طالقانی اختصاص داده است تا بخشی از نیازهای عمرانی این فضای آموزشی تأمین و روند تکمیل آن تسریع شود.
تبدیل یک دارایی شخصی به سرمایهای ماندگار
آنچه این اقدام را قابل توجه میکند، تنها ارزش مادی کمک نیست، بلکه نوع مشارکت این بانوی خیر است؛ اقدامی که در آن یک دارایی شخصی به بخشی از نیازهای یک فضای آموزشی تبدیل شده و آثار آن در محیطی باقی خواهد ماند که محل تحصیل و حضور دانشآموزان است.
مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش همواره یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه فضاهای آموزشی بوده و کمکهای مردمی میتواند در کنار ساخت مدارس جدید، در تکمیل پروژههای نیمهتمام، بهسازی مدارس و تأمین نیازهای عمرانی و تجهیزاتی فضاهای آموزشی نیز نقشآفرین باشد.
خیران؛ پشتوانهای برای توسعه فضاهای آموزشی
تأمین بخشی از هزینههای عمرانی مدارس از سوی خیران، علاوه بر کمک به دستگاه تعلیم و تربیت، زمینه ارتقای کیفیت محیطهای آموزشی و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای تحصیل دانشآموزان را فراهم میکند.
اقدام تاجالدولت بیرانوند نیز در همین چارچوب، نمونهای از مشارکت داوطلبانه مردم در حوزه آموزش است؛ مشارکتی که در آن یک کالای شخصی به بخشی از زیرساخت آموزشی تبدیل شده و میتواند برای سالها مورد استفاده دانشآموزان قرار گیرد.
اینبار یک پلاک طلا از یک دارایی شخصی به سهمی در تکمیل یک مدرسه تبدیل شد؛ سهمی که نتیجه آن نه در یک حساب شخصی، بلکه در طبقه سوم مدرسه طالقانی و در فضای آموزش و پرورش دانشآموزان باقی خواهد ماند.
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