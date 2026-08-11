مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، تا بعدازظهر روز گذشته شرایط جوی استان نسبتاً آرام بود، اما از ساعات عصر با نفوذ زبانه‌های سامانه پرفشار به منطقه، روند افزایش ابر در گلستان آغاز شد.

وی افزود: این وضعیت جوی در روزهای پایانی هفته نیز ادامه خواهد داشت و در ساعات عصر و شب، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به اینکه مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی بیشتر تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند، گفت: احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در نواحی غربی استان بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.

اصحابی همچنین از روند کاهشی دمای هوا در گلستان خبر داد و اظهار کرد: از فردا روند کاهش دما آغاز می‌شود و دمای هوا تا روز پنجشنبه حدود سه تا پنج درجه کاهش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به ماهیت پراکنده بارش‌ها، احتمال فعالیت‌های محلی و نقطه‌ای در برخی مناطق وجود دارد و تغییرات شرایط جوی طی روزهای آینده بر اساس آخرین داده‌ها و الگوهای پیش‌یابی اطلاع‌رسانی خواهد شد.