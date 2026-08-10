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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

احتمال بارش‌های خفیف در اصفهان؛ باد و گردوخاک نیمه شرقی را درمی‌نوردد

احتمال بارش‌های خفیف در اصفهان؛ باد و گردوخاک نیمه شرقی را درمی‌نوردد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از وقوع ناپایداری‌های جوی به شکل باد و گردوخاک در نیمه شرقی استان و احتمال بارش‌های پراکنده در غرب، جنوب و مرکز اصفهان خبرداد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز تا روز سه شنبه در ساعات بعدازظهر جوی ناپایدار را در استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در این مدت پوشش ابر و گاهی وزش باد به نسبت شدید و در مناطق مستعد استان در غرب، جنوب و مرکز در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده محلی و خفیف دور از انتظار نیست.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: در مناطق شرقی و شمالی استان نیز خیزش گردو خاک و کاهش دید و کیفیت هوا محتمل است.

به گفته طهماسبی، دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و طی این مدت دمای شهر اصفهان مرکز استان بین ۳۷ و ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

وی اضافه کرد: زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6913171

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