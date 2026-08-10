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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸

پاییز پربارش‌تری در انتظار کرمانشاه است

پاییز پربارش‌تری در انتظار کرمانشاه است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از احتمال بارش‌های بیشتر از نرمال در پاییز پیش‌رو خبر داد و گفت این روند می‌تواند از مهرماه آغاز شود.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی اظهار کرد: بررسی الگوهای جوی نشان می‌دهد پاییز امسال در کرمانشاه می‌تواند با بارش‌هایی بیشتر از میانگین نرمال همراه باشد.

وی افزود: شکل‌گیری یک «ال‌نینوی» قوی و تأثیر آن بر منطقه، احتمال تقویت بارش‌ها در فصل زراعی پیش‌رو را افزایش داده است و می‌توان انتظار داشت وضعیت بارندگی نسبت به سال‌های کم‌بارش اخیر مناسب‌تر باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت معمول بارندگی در مهرماه گفت: میانگین بارش مهر در استان حدود ۱۰ میلی‌متر است و معمولاً در این ماه بارندگی قابل توجهی نداریم، اما امسال احتمال آغاز زودهنگام بارش‌ها و ثبت بارندگی مناسب در مهر وجود دارد.

زورآوند تأکید کرد: افزایش بارش‌های پاییزی لزوماً به معنای افزایش بارش برف در زمستان نیست، زیرا ممکن است سامانه‌هایی که منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهند با دمای بالاتری همراه بوده و بخش عمده بارش آنها به شکل باران باشد.

وی با اشاره به محدودیت پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های فصلی از دقت پایین‌تری نسبت به پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت برخوردار هستند و با تغییر الگوهای جوی، احتمال تغییر در این پیش‌بینی‌ها وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی، پاییز و زمستان پیش‌رو می‌تواند با بارش‌های مناسب همراه باشد، اما حتی تداوم چند سال بارندگی مطلوب نیز به تنهایی برای جبران کم‌بارشی‌های سال‌های اخیر استان کافی نخواهد بود.

کد مطلب 6913281

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