https://mehrnews.com/x3cMvZ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ کد مطلب 6913654 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰ دلدادگی مردم زاهدان به شب ۱۶۲ رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و شصت و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند. دریافت 40 MB کد مطلب 6913654 کپی شد مطالب مرتبط معاون استاندار سیستان و بلوچستان: نانوایی های متخلف نقره داغ می شوند استقرار گروه جهادی دندانپزشکی در شهرستان زهک هرگونه تصرف در عرصههای ملی یک ماه تا یک سال حبس دارد اتصال ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق سیستان و بلوچستان رشد ۲۴ درصدی جابهجایی کالا در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان رهبر شهید سیستان و بلوچستان
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