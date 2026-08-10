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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۰

دلدادگی مردم زاهدان به شب ۱۶۲ رسید

دلدادگی مردم زاهدان به شب ۱۶۲ رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در صد و شصت و دومین شب از شهادت قائد امت، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده اند.

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کد مطلب 6913654

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