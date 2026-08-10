به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور باقری بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا پایان تیرماه، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۷۱ تن کالا در قالب ۱۵۴ هزار و ۶۰۷ سفر باری در سطح استان جابه‌جا شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد رشد در تناژ کالا و ۲۳ درصد رشد در تعداد سفرهای باری را نشان می‌دهد.

وی ‌افزود: از مجموع کالاهای جابه‌جا شده، یک میلیون و ۲۸۰ هزار و ۵۷۵ تن مربوط به درون‌استانی و یک میلیون و ۱۹ هزار و ۹۹۶ تن مربوط به برون‌استانی بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: افزایش میزان جابه‌جایی کالا نشان‌دهنده فعالیت مستمر ناوگان حمل‌ونقل، شرکت‌های حمل‌ونقل کالا و رانندگان پرتلاش استان است که با وجود شرایط اقلیمی و گستردگی شبکه راه‌ها، خدمات‌رسانی به بخش‌های مختلف اقتصادی را به‌صورت مستمر انجام می‌دهند.

باقری در پایان خاطر نشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با نظارت بر عملکرد ناوگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در تلاش است زمینه ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا را فراهم کند.