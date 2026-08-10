اتصال ۲۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به شبکه برق سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صدر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای برنامه‌های گسترده برای افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر دست‌کم هشت نیروگاه خورشیدی متوسط و بزرگ با مجموع ظرفیت حدود ۲۶۰ مگاوات در حوزه کاری این شرکت در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نزدیک‌ترین پروژه به مرحله بهره‌برداری، نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی گوهرکوه است که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی با ظرفیت کامل به شبکه متصل شود.

وی افزود: همچنین حدود ۳۵ تا ۴۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مناطق زاهدان، کوه هفتان، خاش و سراوان تا هفته دولت وارد مدار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سیستان و بلوچستان با اشاره به توسعه نیروگاه‌های بادی استان گفت: فاز دوم نیروگاه بادی میل‌نادر نیز آغاز شده و نخستین توربین آن نصب شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۵۰ مگاوات از ظرفیت این فاز تا اوج بار تابستان سال آینده به شبکه متصل خواهد شد.

صدر ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان دولت چهاردهم یک‌هزار و ۶۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان افزوده خواهد شد که شامل ۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۸۰۰ مگاوات نیروگاه بادی است.

وی با اشاره به پیک مصرف حدود ۲۳۰۰ مگاواتی برق استان در سال جاری، این میزان توسعه ظرفیت تجدیدپذیر را گامی مهم در تقویت توان تولید برق و کاهش وابستگی به منابع فسیلی عنوان کرد و گفت: این طرح‌ها در کنار برنامه‌های افزایش تولید نیروگاه‌های فسیلی و اقدامات مدیریت مصرف در حال پیگیری است.