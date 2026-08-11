آزادی ۴۸ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسین پور ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش کارکنان ستاد و همچنین مشارکت خیرین از ابتدای امسال تاکنون، ۴۸ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد استان از زندان آزاد شده‌اند که ۴۵ نفر از آن‌ها را مردان تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۳۳۰ میلیارد و ۱۰۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است، افزود: با پیگیری همکاران ما در ستاد دیه و همکاری مددکاران شاغل در زندان‌ها و پس از دعوت از شکات و مذاکره با آن‌ها، مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان گذشت شاکی اخذ شد.

حسین پور تصریح کرد: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۵۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از طریق ستاد دیه پرداخت شد و توسط ستاد دیه کشور نیز سه میلیارد و ۶۶۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در این زمینه تأمین شده است.

مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین مبلغ دو میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان اعطاء شده و مبلغ آورده محکومین بیش از چهار میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان بوده است.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۲۴۱ زندانی واجدشرایط جرائم غیرعمد در زندان‌های استان حضور دارند.