تهران به نور بیشتر نیاز ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان تهران، حسن عباس‌ نژاد با اشاره به افزایش منابع مصنوعی نور در سطح شهر و پیرامون آن اظهار داشت: آلودگی نوری یکی از ابعاد کمتر دیده‌ شده آلودگی‌ های محیط زیستی است که در نتیجه توسعه شهری، افزایش معابر و بزرگراه‌ ها، مراکز تجاری، تابلوهای تبلیغاتی، ساختمان‌ ها و تأسیسات شهری گسترش یافته و می‌ تواند فراتر از افزایش مصرف انرژی، بر شرایط طبیعی شب و برخی اجزای زیست‌ بوم نیز اثرگذار باشد.

وی افزود: آلودگی نوری زمانی رخ می‌ دهد که نور مصنوعی بیش از میزان مورد نیاز، در زمان یا جهت نامناسب منتشر شود و به آسمان، ساختمان‌ ها، محیط‌ های طبیعی و فضاهای غیرضروری بتابد؛ موضوعی که می‌ تواند الگوی طبیعی تاریکی شب را تغییر داده و بر چرخه فعالیت و رفتار برخی گونه‌ های جانوری، پرندگان و حشرات تأثیر بگذارد.

عباس‌ نژاد با تأکید بر اینکه محیط زیست تنها به آلودگی‌ های هوا، آب و خاک محدود نمی‌ شود، تصریح کرد: تاریکی طبیعی شب نیز بخشی از سرمایه‌ های محیط زیستی است و حفظ آن باید در برنامه‌ ریزی و مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ادامه داد: افزایش روشنایی شهری الزاماً به معنای ارتقای کیفیت محیط شهری نیست و روشنایی نامناسب و بیش از نیاز، علاوه بر افزایش مصرف انرژی، موجب انتشار نور به آسمان، فضاهای طبیعی و ساختمان‌ های مجاور می‌ شود؛ از این رو مدیریت شدت و زمان روشنایی، استفاده از تجهیزات استاندارد و جلوگیری از انتشار مستقیم نور به فضاهای غیرهدف از مهم‌ ترین اصول طراحی و بهره‌ برداری از سامانه‌ های روشنایی شهری است.

وی همچنین بر ضرورت توجه ویژه به موضوع آلودگی نوری در پارک‌ ها، بوستان‌ ها، روددره‌ ها، حاشیه مناطق طبیعی، زیستگاه‌ های شهری و پهنه‌ های پیرامون شهر تأکید کرد و گفت: در این مناطق، حفظ چرخه طبیعی شب و روز برای گونه‌ هایی که زیست یا فعالیت آنها به تاریکی شب وابسته است، اهمیت بیشتری دارد.

عباس‌ نژاد خاطرنشان کرد: مدیریت آلودگی نوری به معنای حذف روشنایی شهری نیست، بلکه هدف، حرکت از نور بیشتر به سمت نور مناسب و هدفمند است تا روشنایی معابر و فضاهای عمومی ضمن تأمین الزامات ایمنی، از تابش غیرضروری به آسمان، ساختمان‌ ها و زیستگاه‌ های طبیعی جلوگیری کند.

وی همکاری مدیریت شهری، دستگاه‌ های اجرایی، طراحان و بهره‌ برداران سامانه‌ های روشنایی، واحدهای تجاری و شهروندان را لازمه کاهش این نوع آلودگی دانست و افزود: اصلاح الگوی نورپردازی، استفاده از تجهیزات دارای پوشش مناسب، کنترل شدت و زمان روشنایی و حذف منابع نور غیرضروری از مهم‌ ترین راهکارهای کاهش آلودگی نوری در تهران است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان تأکید کرد: تهران برای داشتن شهری روشن‌ تر، الزاماً به نور بیشتر نیاز ندارد، بلکه به روشنایی دقیق، هدفمند و سازگار با محیط زیست نیازمند است.