حکم قاتل دو نوجوان یزدی در دیوان عالی کشور تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی اظهار کرد: متهم این پرونده پس از قتل دو نوجوان یزدی در دی‌ماه سال گذشته از محل متواری شد و با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک وزارت اطلاعات و فراجا در تهران شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: پس از دستگیری متهم، تحقیقات با قید فوریت در بازپرسی ویژه قتل دادسرای عمومی و انقلاب یزد انجام و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری استان یزد ادامه داد: دادگاه پس از برگزاری جلسات رسیدگی، استماع اظهارات شکات، متهم و وکیل وی، بررسی مستندات و انجام تشریفات قانونی، متهم را در خصوص اتهامات مطرح‌شده از جمله آدم‌ربایی، ایراد جرح عمدی با چاقو، قدرت‌نمایی با سلاح سرد، قتل عمدی دو مرد مسلمان و تمرد نسبت به مأموران حین انجام وظیفه، مجرم شناخت.

طهماسبی خاطرنشان کرد: بر اساس رأی صادره، متهم به دو بار قصاص نفس، پرداخت دیه جراحات، ۱۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.

وی با اشاره به دفاعیات وکیل متهم درباره فقدان مسئولیت کیفری موکل خود گفت: دادگاه پس از بررسی مستندات پرونده و نظریات پزشکی قانونی، این ادعا را وارد ندانست و مسئولیت کیفری متهم را احراز کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: پس از صدور رأی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد، وکیل متهم در مهلت قانونی درخواست فرجام‌خواهی کرد که در ادامه با توجه به تسلیم شدن محکوم‌علیه نسبت به رأی صادره و نظر قضات دیوان عالی کشور، فرجام‌خواهی رد و رأی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان یزد تأیید شد.