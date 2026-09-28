به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه انرژی به‌عنوان یک سبد مفروض می‌شود، گفت: متأسفانه به دلایل مختلف، سهم گاز در سبد انرژی کشور به حدی رسیده که این سوخت از موضوعی صنعتی به موضوعی اجتماعی، امنیتی و فراتر از یک صنعت تبدیل شده است. سهم گاز در سبد انرژی ایران در هیچ کشور دنیا به این میزان نبوده است؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۱۰۰ درصد شهرها و ۹۸ درصد جمعیت کشور تحت پوشش گاز قرار دارند و تمام نیروگاه‌ها و صنایع نیز به آن وابسته‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ناترازی گاز گفت: در سال‌های گذشته به‌ دلیل برخوردهای اقتضایی با موضوع انرژی، در روزهای اوج مصرف ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب ناترازی داشتیم و حمله به چهار پالایشگاه کشور در ۲۷ اسفند پارسال نیز باعث از دست رفتن ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز شد. اگرچه با تلاش‌های صورت‌گرفته، حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این ظرفیت به‌عنوان تولید زودهنگام به چرخه بازگشت، اما برای زمستان امسال افزون‌بر ناترازی معمول، با کمبود ۱۳۰ میلیون مترمکعبی نیز روبه‌رو هستیم.

توکلی افزود: برای جبران این ناترازی، ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم و ماده ۴۶ قانون مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، در قالب «کارور انرژی»، تاکنون ۱۰۹ قرارداد در پنج بخش کشاورزی، صنعت، نیروگاه‌ها، بخش عمومی و خانگی امضا شده که برآورد می‌شود میزان صرفه‌جویی حاصل از این قراردادها تا پایان سال به بیش از یک‌میلیارد مترمکعب برسد. طبق هدف‌گذاری انجام‌شده، باید برای پنج ماه باقی‌مانده از سال، ماهانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی محقق شود.

وی با اشاره به سازوکار فعالیت شرکت‌های کارور گفت: این شرکت‌ها واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند و ظرفیت‌های بهینه‌سازی را شناسایی می‌کنند. برای نمونه، در واحدهای آجرپزی با تغییر فناوری، مصرف گاز از ۳۰۰ مترمکعب به ۲۷.۴ مترمکعب کاهش می‌یابد. همچنین در نانوایی‌های صنعتی، یک شرکت دانش‌بنیان در مشهد تجهیزی ساخته که مصرف انرژی را ۵۰ تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: بخش خانگی نیز یکی از مهم‌ترین حوزه‌هاست، چراکه ۷۰ تا ۸۰ درصد مصرف انرژی یک واحد مسکونی در زمستان به گرمایش اختصاص دارد. به‌ازای هر یک درجه کاهش دما در محیط، حدود ۲۵ میلیون مترمکعب به مصرف گاز کشور اضافه می‌شود که معادل تولید یک فاز پارس جنوبی است. ازاین‌رو، شناسایی ساختمان‌های پرمصرف، ممیزی انرژی و اجرای راهکارهایی نظیر اصلاح موتورخانه‌ها که تاکنون برای ۱۳۰ هزار واحد انجام شده، در دستور کار قرار دارد.

توکلی درباره مشوق‌های اقتصادی بیان کرد: میزان صرفه‌جویی در قالب «گواهی صرفه‌جویی» به ذی‌نفع ارائه می‌شود که قابلیت معامله در بورس انرژی را دارد و تاکنون هر مترمکعب آن حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیت‌های کارور انرژی با تعامل میان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است و به‌تازگی «کارور نوع یک» نیز با قرارداد شهرستان سبزوار به‌صورت پایلوت آغاز شده است.