کشفیات ۸۵ میلیاردی اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عادل منیر اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده شوم قاچاق و پیشگیری و مقابله با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی، ماموران پلیس امنیت اقتصادی اردبیل طرح مبارزه با کالای قاچاق با اولویت لوازم خانگی و آشپزخانه و لوازم یدکی را به مدت ۷۲ ساعت اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح ۴ هزار و ۶۲۱ قلم انواع کالاهای قاچاق از جمله ۱۸ دستگاه یخچال فریزر، ۴۲ دستگاه جاروبرقی و ۲ دستگاه ماشین لباسشویی کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به دستگیری ۱۴ نفر، تشکیل ۱۲ فقره پرونده و توقیف ۳ دستگاه خودرو در این طرح گفت: ارزش کشفیات این طرح برابر اظهار نظر کارشناسان ۸۵ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال است.

سردار منیر تصریح کرد: از مردم عزیز می خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام؛ تا در اسرع وقت با متخلفان و مجرمان برخورد قانونی صورت گیرد.