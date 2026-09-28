به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر، اعضای هیئت داوران این رویداد رسانه‌ای را معرفی کرد.

«علیرضا شانه چیان»، «بهرام قربانپور»، «حمیدرضا دنیادیده»، «عباس حق‌پرست» و «الهام حیدری» به عنوان اعضای هیئت داوران نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر معرفی شدند.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار به این رویداد از اول اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳۱ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد و مراسم اختتامیه نیز ۱۴ آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

محورهای جشنواره ابوذر

محورهای عمومی نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ماسال و رضوانشهر شامل جهاد تبیین، جبهه مقاومت، الگوهای جهاد و شهادت، سبک زندگی ایرانی-اسلامی، عفاف و حجاب، بسیج و خدمت، امیدآفرینی، دستاوردهای انقلاب و جنگ رمضان و دفاع مقدس اعلام شده است.

در بخش محورهای بومی نیز موضوعاتی همچون روایت اجتماعات شبانه ماسال و شاندرمن، معرفی مفاخر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر، روایت شهر از خدمت تا آبادانی، جاذبه‌های گردشگری، حمله چماقداران به ماسال، زندگی شهید نادر خیرخواه، شهدای جاویدالاثر، شهیدان الماسی رضوانشهر، شهید پرویز محبی، اصلاح‌خانم دولتخواهی، آلاله‌پشته و میرزا کوچک، مرحوم سید تقی صفوی و شهید ناصر پیروی در نظر گرفته شده است.

قالب‌های پذیرش آثار بر اساس فراخوان، آثار در قالب‌های خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی و موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست پذیرش می‌شوند.

آثار ارسالی باید در بازه زمانی اول اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه ۱۴۰۵ در یکی از رسانه‌های شهرستانی، استانی یا ملی منتشر شده باشند.

هر شرکت‌ کننده می‌تواند در چند محور و قالب در جشنواره حضور داشته باشد، مشروط بر اینکه آثار ارسالی پیش از این در جشنواره‌های دیگر به عنوان اثر برگزیده انتخاب نشده باشند.

تندیس شهید نادر خیرخواه برای بهترین اثر

دبیرخانه جشنواره اعلام کرده است که تندیس شهید نادر خیرخواه به بهترین اثر جشنواره اهدا خواهد شد و از نفرات برتر بخش‌های مختلف نیز تجلیل به عمل می‌آید.

همچنین همزمان با برگزاری این رویداد، کارگاه آموزشی سواد رسانه نیز برای فعالان و علاقه‌مندان حوزه رسانه برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ارسال آثار می‌توانند آثار خود را از طریق شناسه اعلام‌شده در پیام‌رسان ایتا به نشانی Aboozar_mr به دبیرخانه نخستین جشنواره رسانه‌ای ابوذر شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر ارسال کنند.