اعلام برنامه عزاداری آخر ماه صفر در حرم عبدالعظیم حسنی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و با حضور زائران و مجاوران آن حضرت برگزار می شود.

براین اساس روز چهارشنبه ۲۱ مرداد بعد از نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام پور موسوی و مرثیه خوانی مهدی نعیمی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.

همچنین به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام پور موسوی و مرثیه خوان ذاکر اهل بیت وحید یوسفی برگزار می شود. این مراسم بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برپا خواهد شد.