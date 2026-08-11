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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

اعلام برنامه عزاداری آخر ماه صفر در حرم عبدالعظیم حسنی

اعلام برنامه عزاداری آخر ماه صفر در حرم عبدالعظیم حسنی

برنامه عزاداری روزهای پایانی ماه صفر در حرم عبدالعظیم حسنی(ع) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سوگواری سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و با حضور زائران و مجاوران آن حضرت برگزار می شود.

براین اساس روز چهارشنبه ۲۱ مرداد بعد از نماز ظهر و عصر مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام پور موسوی و مرثیه خوانی مهدی نعیمی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار خواهد شد.

همچنین به مناسبت سالروز شهادت امام رضا(ع) مراسم عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام پور موسوی و مرثیه خوان ذاکر اهل بیت وحید یوسفی برگزار می شود. این مراسم بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برپا خواهد شد.

کد مطلب 6913797
سیده فاطمه سادات کیایی

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