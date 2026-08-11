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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد

ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته علیه مناطقی در جنوب لبنان را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته علیه مناطقی در جنوب لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن تعدادی از شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم حملات رژیم اشغالگر و نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان، سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد را موجب گستاخی بیشتر رژیم صهیونیستی و تداوم تجاوزگری و جنایات آن دانست و خاطرنشان کرد که هیات حاکمه آمریکا به‌ دلیل حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم اشغالگر، به‌عنوان همدست و شریک همه جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان، فلسطین اشغالی و کل منطقه محسوب می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از مقاومت و پایداری شحاعانه مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت، عزت و استقلال این کشور در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

کد مطلب 6913839
نفیسه عبدالهی

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