 ۱۰ مرکز اهدای خون اصفهان در روزهای پایانی ماه صفر فعال است

کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت فرارسیدن ایام سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) اظهار کرد: به منظور حفظ ذخایر استراتژیک خون و تأمین صددرصدی نیاز مبرم بیمارستانها و مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خونی، برنامهریزی ویژهای برای فعالیت مراکز اهدای خون در روزهای پایانی ماه صفر صورت گرفته است.
وی با اشاره به توزیع جغرافیایی و زمانبندی فعالیت این مراکز در روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه (مصادف با رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام مجتبی (ع)) تصریح کرد: در این روز، مرکز خونگیری خواجو در شهر اصفهان از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ فعال خواهد بود. همچنین مراکز اهدای خون در شهرستانهای کاشان، نجفآباد، شهرضا، خوانسار، گلپایگان و خمینیشهر نیز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ آماده پذیرش اهداکنندگان محترم هستند.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان درباره وضعیت فعالیت مراکز در روز پنجشنبه ۲۲ مردادماه (همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)) گفت: در روز پنجشنبه نیز مرکز خواجوی اصفهان همچنان از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ فعال بوده و آماده خدمترسانی به مجاوران و زائران است. افزون بر این، مراکز شهرستانهای خوانسار و گلپایگان نیز در این روز از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ پذیرای مردم نیکاندیش خواهند بود.
دهرابپور با تأکید بر نیاز همیشگی و مستمر مراکز درمانی به تمامی گروههای خونی، خاطرنشان کرد: بیماران خاص، مبتلایان به سرطان، مصدومان حوادث جادهای و بیماران نیازمند به جراحیهای حیاتی، همواره چشمانتظار یاری شهروندان هستند. از این رو از اهداکنندگان عزیز در سراسر استان اصفهان تقاضا داریم با همراه داشتن کارت ملی در این روزهای معنوی به مراکز اعلامشده مراجعه کرده و با اهدای خون خویش، نجاتبخش جان همنوعان خود باشند.
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