 گروگانگیری در خیابان ولیعصر تهران+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: صبح امروز در پی اعلام یک مورد گروگانگیری در خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، موضوع از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش شد.

در پی این گزارش، تیم‌های تخصصی رهایی گروگان، سرکلانتری و سایر نیروهای انتظامی در محل حاضر شدند و همزمان عوامل آتش‌نشانی نیز در محل حضور داشتند.

با حضور به‌موقع نیروهای انتظامی، گروگان آزاد و فرد گروگانگیر مهار شد.

در حال حاضر اقدامات تکمیلی پلیس در محل حادثه در حال انجام است.

در ادامه این عملیات، پس از رهایی فرد گروگان، مذاکرات با گروگانگیر در دستور کار تیم تخصصی رهایی گروگان قرار گرفت. نیروهای تخصصی نزدیک به دو ساعت با این فرد مذاکره کردند و تلاش شد وی بدون درگیری خود را تسلیم کند.

در ادامه، زمانی که گروگانگیر قصد استفاده از سلاح همراه خود را داشت، مأموران با واکنشی سریع وارد عمل شدند و سلاح را از دست وی خارج و مهار کردند.

در نهایت، این گروگانگیری بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه خاصی پایان یافت و فرد گروگان نیز در سلامت آزاد شد.