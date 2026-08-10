ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران؛ از آبشناسان تا نواب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران، گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی شاهد بار ترافیک نسبتا پر حجم و سنگینی هستیم.

وی افزود: ترافیک در مسیر شرق به غرب بزرگراه های صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، زین الدین از شمیران نو تا شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان نسبتا پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه نیز نسبتا پرحجم و سنگین است.

وی گفت: موتورسواران با رعایت قوانین، انتخاب مسیرهای مجاز، پرهیز از ورود به خطوط ویژه و توجه جدی به حقوق سایر کاربران ترافیکی می‌توانند سهم مهمی در کاهش ترافیک و افزایش ایمنی معابر پایتخت داشته باشند چراکه خط ویژه مسیر عبور مجاز موتورسیکلت نیست و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نخستین گام برای سفری ایمن است.