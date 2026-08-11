  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

ورود تلفن همراه به مجمع فدراسیون بدنسازی ممنوع شد!

ورود تلفن همراه به مجمع فدراسیون بدنسازی ممنوع شد!

مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در حالی برگزار می شود که اعضا، بدون گوشی همراه مجاز به حضور در محل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تائید وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی این فدراسیون پس از کش و قوس های زیاد امروز (سه شنبه ٢٠ مرداد) برگزار می شود. به دلیل حساسیت بالای این مجمع انتخاباتی، اعضای مجمع در شرایطی مجاز به حضور در محل می شوند که گوشی همراه نداشته باشند، به همین دلیل پیش از ورود آنها به سالن فارسی آکادمی ملی المپیک که محل برگزاری مجمع است، گوشی همراه شان گرفته می شود. قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از ساعت ١٠ آغاز شود اما هنوز اعضا به طور کامل در محل مجمع حاضر نشده اند. آیت ارجمند، احد اله‌وردی خان‌وزیری، عیسی پورنادری، آفشید خوشنویس، امیر زندی، محمدرضا سلطانی‌نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمیدرضا میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان کاندیداهای این انتخابات هستند.

کد مطلب 6913908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها