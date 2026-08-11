ورود تلفن همراه به مجمع فدراسیون بدنسازی ممنوع شد!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و تائید وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی این فدراسیون پس از کش و قوس های زیاد امروز (سه شنبه ٢٠ مرداد) برگزار می شود. به دلیل حساسیت بالای این مجمع انتخاباتی، اعضای مجمع در شرایطی مجاز به حضور در محل می شوند که گوشی همراه نداشته باشند، به همین دلیل پیش از ورود آنها به سالن فارسی آکادمی ملی المپیک که محل برگزاری مجمع است، گوشی همراه شان گرفته می شود. قرار بود مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از ساعت ١٠ آغاز شود اما هنوز اعضا به طور کامل در محل مجمع حاضر نشده اند. آیت ارجمند، احد اله‌وردی خان‌وزیری، عیسی پورنادری، آفشید خوشنویس، امیر زندی، محمدرضا سلطانی‌نژاد، حسین شیروانی، عباس عاقلی، محرم عبدی‌پور، پژمان فزونخواه، مجتبی ملکی، احد میرزایی، سید حمیدرضا میرزاهد، محمد نصیری، علی نیک‌رزم و حسین یارمحمدیان کاندیداهای این انتخابات هستند.