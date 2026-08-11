به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارتخانه‌های بهداشت و امور خارجه با موضوع هم‌افزایی دیپلماسی و سلامت برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در جنگ، به امضای وزرای بهداشت و امورخارجه رسید.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در این مراسم، ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اظهار کرد: همکاری میان وزارت بهداشت و دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات گسترده‌تری در عرصه دیپلماسی سلامت باشد.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در این حوزه آغاز یک مسیر جدید نیست، بلکه ادامه مسیری است که باید با قدرت بیشتری دنبال شود، افزود: برای ایجاد جهش در حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، لازم است ارتباط میان حوزه سلامت و دستگاه دیپلماسی بیش از گذشته تقویت شود.

وزیر بهداشت با اشاره به شرایط پیچیده سیاسی کشور و دشواری‌های موجود در عرصه سیاست خارجی، صبوری و استقامت دستگاه دیپلماسی در جهت تأمین مصالح ملی را قابل تقدیر دانست و گفت: آنچه امروز در حوزه سیاست خارجی شاهد هستیم، نیازمند تلاش و پیگیری مستمر برای حفظ منافع ملت و مصالح ملی است.

ظفرقندی ادامه داد: در دوره‌ای که مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی تهران را بر عهده داشتم، بخش قابل توجهی از پیشرفت‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه با کمک و همراهی دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه رقم خورد. ارتباط با دانشگاه‌های کشورهای مختلف، تبادل استاد و دانشجو و انتقال دانش و فناوری از جمله ظرفیت‌هایی است که از طریق دیپلماسی سلامت می‌توان آن را توسعه داد.

وی با اشاره به تجربه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه پیوند کبد و راه‌اندازی مراکز تخصصی در کشور، خاطرنشان کرد: اگر قرار است تبادلات علمی، اعزام و پذیرش دانشجویان و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان توسعه پیدا کند و تعامل ایران با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت با قدرت و قوت بیشتری ادامه یابد، دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در تحقق این اهداف دارد.

وزیر بهداشت همچنین به همکاری‌های بین‌دستگاهی در حوزه حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز نظام سلامت اشاره کرد و گفت: تجربه این همکاری‌ها نشان داده است که ظرفیت دستگاه دیپلماسی می‌تواند در حل مسائل و پیشبرد برنامه‌های حوزه سلامت بسیار مؤثر باشد.

استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای بازسازی مراکز درمانی

ظفرقندی با اشاره به تفاهم انجام‌شده برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، گفت: یکی از موضوعاتی که در این زمینه دنبال می‌کنیم، ایجاد یک مسیر مشخص برای مشارکت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سلامت است.

وی افزود: یکی از نخستین اقدامات در این مسیر، استفاده از کمک‌های ایرانیان خارج از کشور برای بازسازی بیمارستان‌هایی است که در جریان حملات اخیر آسیب دیده‌اند.

وزیر بهداشت با اشاره به آسیب شدید واردشده به یکی از بیمارستان‌های کشور، اظهار کرد: قرار است کمک‌هایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور جمع‌آوری می‌شود، در مسیر بازسازی و تجهیز مراکز درمانی آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد.

ظفرقندی تأکید کرد: همه ایرانیان باید مورد توجه، همکاری و استقبال قرار گیرند و از ظرفیت آنان برای خدمت به مردم استفاده شود. در داخل کشور نیز باید بتوانیم همه سلایق و ظرفیت‌ها را زیر پرچم ایران و در مسیر خدمت به مردم به کار بگیریم.

وی تصریح کرد: کشور با استفاده از تمام ظرفیت‌های خود می‌تواند مسیر پیشرفت و سامان‌یافتگی را طی کند و ایرانیان خارج از کشور نیز بخشی از این ظرفیت ملی هستند که باید از کمک‌ها و مشارکت آنان استقبال و زمینه همکاری با آنان را گسترده‌تر کرد.

وزیر بهداشت در پایان تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، قرار گرفتن همه ظرفیت‌ها در مسیر منافع ایران و خدمت به مردم است و در این مسیر، تقویت دیپلماسی سلامت و بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور می‌تواند نقش مؤثری در توسعه نظام سلامت ایفا کند.

این مراسم در محل ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.