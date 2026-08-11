به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طی مراسمی که توسط نیکا موتور برگزار شد، لوکس ترین و هوشمندترین شاسی بلند EREV بازار ایران معرفی شد. خودرو IM LS۹ پرچمدار محصولات IM است که سال ۲۰۲۵ معرفی و وارد بازارهای جهانی شد. حالا این شاسی بلند فوق لوکس برای اولین بار توسط نیکا موتور وارد بازار ایران شده است.

نیکا موتور با رونمایی از IM LS۹، یکی از جاه‌ طلبانه ‌ترین شاسی ‌بلندهای لوکس EREV بازار را به نمایش گذاشت. خودرویی که بیش از آنکه صرفاً یک SUV بزرگ باشد، ویترینی از تکنولوژی، تجمل و آینده‌ نگری در صنعت خودروهای هوشمند محسوب می‌شود. IM LS۹محصول مشترک دو غول خودروسازی و تکنولوژی یعنی Alibaba Group و SAIC Motor است.

این مراسم در شوروم مرکزی شرکت نیکاموتور خیابان شریعتی برگزار شد. که برای اولین بار به صورت رسمی حضور خودرو فوق لوکس آی ام LS۹ توسط یک شرکت وارد کننده به کشور اعلام شد. شرکت نیکا موتور پیش از این نیز عرضه IM LS۷ را در برنامه های خود داشت که با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. حالا نوبت به حضور دومین محصول برند IM MOTORS یعنی LS۹ رسیده است.

نسخه ۶۶Ultra فول آپشن، انتخاب نیکا موتور برای بازار ایران

IM LS۹ با طول ۵۲۷۹ میلی ‌متر، عرض ۲۰۰۰ میلی‌ متر، ارتفاع ۱۸۰۶ میلی‌متر و فاصله محوری ۳۱۶۰ میلی‌متر، در کلاس شاسی‌ بلندهای فول ‌سایز لوکس قرار می‌گیرد. ابعادی که از همان نگاه اول، حضور باشکوه و شخصیت تشریفاتی IM lS۹ را مشخص می‌کند.

خودرو IM LS۹ در دو نسخه ۵۲Ultra و ۶۶Ultra تولید می شود. نسخه ای که شرکت نیکا موتور آن را وارد بازار ایران کرده ۶۶ULTRA است که با بهرمندی از باتری ۶۶ کیلووات ساعتی می تواند با یکبار شارژ و باک بنزین فول، بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر را طی کند. البته نکته جذاب تر در خصوص آی ام LS۹ وارد شده توسط نیکا موتور، سفارش خلیج فارس یا همان GCC بودن خودرو است.

IM LS۹ بر پایه EREV یا بردافزا شکل گرفته است، ترکیبی از یک پیشرانه بنزینی ۱.۵ لیتری توربو برای شارژ باتری و دو موتور برقی که وظیفه حرکت را بر عهده دارند. خروجی این مجموعه در نسخه ۶۶Ultra، به ۵۲۳ اسب‌بخار، و ۶۷۰ نیوتن‌متر گشتاور می‌رسد؛ اعدادی که برای یک شاسی ‌بلند لوکس شش ‌نفره، بیشتر شبیه بیانیه قدرت است تا صرفاً مشخصات فنی.

اما نقطه درخشان IM LS۹ فقط قدرت نیست. این خودرو با بهرمندی از پلتفرم شارژ فوق‌ سریع ۸۰۰ ولتی، باتری ۶۶ کیلووات ‌ساعتی و برد ترکیبی بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر، یکی از جدی ‌ترین پاسخ ‌ها به دغدغه همیشگی خودروهای برقی و EREV ، یعنی پیمایش طولانی ‌مدت است.

IM LS۹ نیکاموتور، نماینده نسل جدید خودروهای لوکس در ایران

در کابین نیز همان نگاه لوکس و با شکوه ادامه پیدا می‌کند. چیدمان شش ‌نفره صندلی ها، امکانات رفاهی پیشرفته، نمایشگرهای بزرگ، سیستم هوشمند IM AIOS، تجهیزات کمک‌ راننده، سیستم صوتی B&O با ۲۵ بلندگو ، صندلی های Zero Gravity، ماساژور ۴بعدی، گرمکن سردکن صندلی و سیستم تهویه مطبوع ۳ گانه تنها بخشی از امکانات و تجهیزات این خودرو به حساب می آید.

رونمایی از این شاهکار توسط نیکا موتور، آن هم نسخه سفارش خلیج فارس ، می‌تواند نشانه‌ای مهم از تغییر سلیقه بازار خودروهای لوکس وارداتی باشد. بازاری که دیگر فقط به برندهای سنتی اروپایی نگاه نمی‌کند و حالا آماده است با نسل جدیدی از شاسی ‌بلندهای هوشمند، پرقدرت و فوق ‌لوکس روبه‌رو شود.

IM LS۹ آمده تا نشان دهد آینده خودروهای لوکس الزاماً فقط در برندهای قدیمی خلاصه نمی‌شود، آینده می‌تواند بزرگ‌تر، هوشمندتر، کم‌صداتر و بسیار جسورتر باشد.

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