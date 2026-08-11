ایران در میدان مقاومت عزتمند و سربلند ظاهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی صبح سه شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا، شهدای مقاومت و خبرنگاران شهید اظهار کرد: مناسبت‌های گذشته، از ایام عزاداری و اربعین حسینی تا یاد شهدای مقاومت و روز خبرنگار، فرصتی برای توجه بیشتر به رسالت رسانه و نقش آن در تبیین حقیقت است.

وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران در جبهه‌های مختلف افزود: خبرنگاران در داخل و خارج از کشور و به‌ویژه در جبهه مقاومت، در شرایط دشوار و در میان آتش و دود تلاش کردند واقعیت‌های میدان را ثبت و به مردم جهان منتقل کنند و برخی از آنان نیز در این مسیر جان خود را از دست دادند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران ادامه داد: خبرنگاران شهید، جان خود را در کف دست گرفتند و با وجود خطر، از انجام وظیفه و رسالت حرفه‌ای خود عقب‌نشینی نکردند. امروز باید قدردان این قشر باشیم و مسیر و آرمان خبرنگاران شهید را ادامه دهیم.

آیت‌الله لائینی با اشاره به عملکرد رسانه‌های بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: سال‌ها رسانه‌های دشمن تلاش کردند تصویری خاص و غیرواقعی از ایران برای افکار عمومی جهان بسازند، اما حوادث و جنگ اخیر بسیاری از این تصویرسازی‌ها را در برابر چشم جهانیان فرو ریخت.

وی تصریح کرد: در این میدان، ایران توانست عزتمند و سربلند ظاهر شود و قدرت و ظرفیت واقعی خود را نشان دهد؛ بنابراین نقش رسانه‌های داخلی در تبیین این واقعیت‌ها بسیار مهم است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور باید تقویت شود، گفت: هزاران رسانه اگر به صورت هدفمند و هماهنگ به میدان بیایند، می‌توانند واقعیت‌های کشور را برای مردم و جهانیان روایت کنند، اما هنوز بخش زیادی از گنجینه‌های ارزشمند دفاع مقدس و مقاومت برای نسل امروز بازگو نشده است.

وی افزود: در گنجینه هشت سال دفاع مقدس، خاطرات، حماسه‌ها و روایت‌های فراوانی وجود دارد که هنوز بسیاری از آنها به درستی ثبت و منتشر نشده‌اند و رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن به این ظرفیت‌ها، بخش مهمی از تاریخ مقاومت ملت ایران را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

آیت‌الله لائینی با اشاره به حماسه عاشورا و نقش رسانه‌ای حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) گفت: امام حسین(ع) در میدان جنگ نظامی هرگز تسلیم نشد و به شهادت رسید، اما جریان مبارزه با پایان جنگ نظامی تمام نشد.

وی ادامه داد: حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد(ع) پس از واقعه عاشورا با روشنگری و روایت صحیح، اجازه ندادند دشمن روایت خود را بر جامعه تحمیل کند. آنان شرایطی ایجاد کردند که دشمنی که به دنبال تسلیم کردن امام حسین(ع) بود، در برابر افکار عمومی و پیامدهای واقعه عاشورا عقب‌نشینی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران این موضوع را الگویی برای جهاد رسانه‌ای دانست و گفت: عاشورا به ما می‌آموزد که اگر در میدان نظامی مقاومت کردیم، باید در میدان روایت و رسانه نیز مقاومت کنیم و اجازه ندهیم دشمن حقیقت را تحریف کند.

آیت‌الله لائینی با اشاره به درگیری‌های نظامی و سیاسی کشور در ماه‌های اخیر اظهار کرد: در شرایطی که کشور در مدت کوتاهی با چندین رویارویی و جنگ مواجه بوده است، همان‌گونه که رزمندگان در میدان نظامی وظیفه خود را انجام می‌دهند، فعالان رسانه‌ای نیز باید در جنگ رسانه‌ای با جدیت و قدرت بیشتری وارد میدان شوند.

وی خطاب به خبرنگاران افزود: آنچه رزمندگان ما در میدان نظامی انجام می‌دهند، شما باید در میدان رسانه و جنگ روایت‌ها دنبال کنید و با تولید محتوای دقیق، امیدآفرین و مبتنی بر واقعیت، اجازه ندهید دشمن روایت خود را به جامعه تحمیل کند.

ضرورت حفظ ارزش‌های دینی

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین بر ضرورت حفظ ارزش‌های دینی تأکید کرد و گفت: اعتقاد قلبی به نظام و مکتب اسلامی باید در جامعه تقویت شود و راهبرد اصلی، حفظ دین و ارزش‌های دینی است؛ چراکه در سایه دین می‌توان هم دنیای آباد و هم سعادت واقعی انسان را دنبال کرد.

وی افزود: جدا کردن دین از سیاست، علم و سایر عرصه‌های زندگی اجتماعی نمی‌تواند انسان را به سعادت واقعی برساند. آموزه‌های دینی یک مجموعه به‌هم‌پیوسته برای سامان دادن به زندگی فردی و اجتماعی انسان است.

آیت‌الله لائینی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی خاطرنشان کرد: فساد، دزدی، رانت، کم‌کاری، اعتیاد و اختلاس از جمله آسیب‌هایی هستند که جامعه باید با آنها مقابله کند و دین نیز برای مبارزه با همین آسیب‌ها و ایجاد جامعه سالم و آباد راهکار ارائه کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: مجموعه‌های اجرایی، دانشگاهی، حوزوی و رسانه‌ای باید از فعالیت‌های یکدیگر اطلاع داشته باشند و در مسیر اهداف مشترک حرکت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران افزود: اگر این مجموعه‌ها از یکدیگر بی‌خبر باشند، امکان حرکت هماهنگ و موفق به سمت پیشرفت وجود نخواهد داشت و رسانه می‌تواند حلقه اتصال و عامل اطلاع‌رسانی میان این بخش‌ها باشد.

آیت‌الله لائینی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران گفت: رسانه و خبرنگار امروز وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید با حفظ حقیقت، تقویت امید و روایت درست از ظرفیت‌های کشور، ادامه‌دهنده راه خبرنگاران و شهدای عرصه رسانه باشند.