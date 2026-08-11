تولید ۵۹۰ هزار تن انواع محصولات دامی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پورطلوعی اظهار کرد: استان همدان در حوزه اصلاحنژاد دام سبک و بهرهگیری از روشهای نوین مدیریت تولید برنامههای موثری را اجرا کرده است که نتایج آن در افزایش شمار دامهای تحت پوشش برنامههای اصلاحنژادی قابل مشاهده است.
وی افزود: شمار دامهای سبک تحت عملیات اصلاحنژادی در استان همدان به ۲۴ هزار و ۶۶۳ راس رسیده است که بیانگر رشد قابل توجه این فعالیت در مقایسه با سالهای گذشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموع دامهای تحت پوشش عملیات اصلاحنژادی در استان سه هزار و ۲۳۰ راس بود اما با پیگیری برنامههای آموزشی، ترویجی و اجرایی در سالهای اخیر دامنه اجرای این طرح افزایش یافته است.
پورطلوعی با اشاره به اجرای طرح «همزمانسازی فحلی دام سبک» افزود: این روش با هدف مدیریت و کنترل زمان زایش، افزایش نرخ دوقلوزایی و بهبود برنامهریزی تولید در واحدهای دامداری اجرا میشود.
وی ادامه داد: تاکنون ۲۴ هزار و ۳۶۳ راس دام سبک در استان همدان زیر پوشش برنامه همزمانسازی فحلی قرار گرفتهاند که از این تعداد اجرای طرح برای ۱۸ هزار و ۹۶۳ راس با مشارکت و تامین هزینه مستقیم دامداران انجام شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان استقبال دامداران از اجرای این طرح را نشانه اعتماد بهرهبرداران به آثار اقتصادی آن دانست و گفت: اصلاحنژاد و مدیریت تولیدمثل دام، افزون بر افزایش نرخ برهگیری و بهبود کیفیت لاشه در کاهش تلفات و افزایش سازگاری دام با شرایط کمآبی و تغییرات اقلیمی نقش موثری دارد.
وی در ادامه به ظرفیتهای تولیدات دامی استان همدان اشاره کرد و افزود: استان همدان با برخورداری از ۵.۲ میلیون واحد دامی، یکهزار و ۷۶۰ واحد صنعتی و ۳۸۲ هزار کلنی زنبور عسل سال گذشته بیش از ۵۹۰ هزار تن انواع محصولات دامی تولید کرده است.
پورطلوعی بیان کرد: از مجموع تولیدات دامی استان در سال گذشته ۴۱۰ هزار و ۷۹۲ تن شیر خام، ۳۲ هزار و ۳۶۵ تن گوشت قرمز، ۸۵ هزار و ۸۴۰ تن گوشت طیور، ۲۰ هزار و ۷۵ تن تخممرغ و سه هزار و ۵۸۵ تن عسل بوده است.
وی افزود: جمعیت دامی همدان شامل ۱۶۲ هزار راس گاو و گوساله، بیش از ۲.۲ میلیون راس گوسفند و بره و ۱۷۵ هزار راس بز است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی همدان خاطرنشان کرد: همدان حدود پنج درصد از جمعیت گاو و گوساله کشور و ۲.۸ درصد از جمعیت گوسفند و بره کشور را در اختیار دارد و سهم استان از تولید شیر خام کشور نیز ۳.۶ درصد است.
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