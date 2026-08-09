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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

ضبط ۳۱۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در ایلام

ضبط ۳۱۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در ایلام

ایلام - مدیرکل دامپزشکی ایلام از ضبط و خارج‌سازی ۳۱۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در استان خبر داد.

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: در این طرح، ۳۱۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از سطح بازار جمع‌آوری و ضبط شده است و این اقدام با هدف حفظ سلامت زائران و شهروندان و جلوگیری از عرضه محصولات غیربهداشتی در بازار اجرا شده است.

وی با بیان اینکه نظارت‌های دامپزشکی در ایام اربعین با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود، افزود: تیم‌های بازرسی این اداره با حضور مستمر در مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، بر کیفیت و سلامت محصولات نظارت کامل دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

پیرانی با اشاره به اینکه این طرح با همکاری دستگاه‌های نظارتی و با هدف تأمین امنیت غذایی زائران و شهروندان اجرا شده است، تصریح کرد: در این طرح، بازرسی‌های بهداشتی از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی به صورت شبانه‌روزی انجام شده است و خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های مستمر، شاهد کاهش تخلفات بهداشتی در این حوزه بوده‌ایم.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و مشارکت شهروندان، خاطرنشان کرد: حفظ سلامت زائران و شهروندان، خط قرمز دامپزشکی است و این طرح تا پایان ایام اربعین و بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی، مراتب را به اداره دامپزشکی گزارش دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

کد مطلب 6911817

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    نظرات

    • محمد IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دست شمادرد نکنه ولی اگر نظارت برموادغذایی بیشتر بشه بهتره چون با سلامتی مردم سروکار داره وافراد سودجو هم توبازار کم نیستن

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